Oroscopo di martedì 16 luglio, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di martedì 16 luglio 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 13 luglio 2019.

Oroscopo di martedì 16 luglio 2019, le previsioni

Ariete

L’eclissi lunare che si avvicina renderà le persone intorno a te più sensibili del solito, quindi guarda quello che dici durante la prima parte della settimana e cerca di non fare promesse che potresti non essere in grado di mantenere.

Toro

Non esiterai a dire la tua opinione nei prossimi giorni e quello che hai da dire potrebbe fare molto bene a molte persone. Ma infastidirà anche quelli che preferiscono mantenere le cose così come sono.

Gemelli

Ad un certo punto oggi capirai che il compromesso non è solo possibile ma anche necessario. L’attività cosmica ti incoraggerà a confidarti con coloro che ami e di cui ti fidi e non ti deluderanno.

Cancro

La cosa più importante all’inizio della nuova settimana è che credi in te stesso e ti fidi del tuo giudizio e che non offri agli altri l’opportunità di dirigere le tue azioni in alcun modo. Sei al comando e devi restare in carica.

Leone

Puoi facilmente persuadere amici e colleghi ad aiutarti ora, quindi se il tuo carico di lavoro attuale è troppo pesante, allora ottieni l’assistenza di cui hai bisogno. Non devi soffrire in silenzio, non quando ci sono così tante persone là fuori che ti amano e ti ammirano.

Vergine

È probabile che una sorta di differenza creativa aumenti la sua testa nei prossimi due o tre giorni, ma va bene. A lungo termine, ne trarrai vantaggio, se non di più, da un consiglio leggermente critico piuttosto che da un consiglio troppo positivo.

Bilancia

Sei sicuro di scontrarti con qualcuno le cui opinioni non si accordano con le tue. I pianeti avvertono che se mostri qualche segno di debolezza non si metterà bene, quindi resisti.

Scorpione

Puoi persuadere quasi chiunque a darti quasi qualsiasi cosa questa settimana. Il tuo modo di fare affascinerà rivali e nemici così come amici e persone care. Assicurati che anche loro ne traggano vantaggio. C’è un sacco di cose buone da fare.

Sagittario

Devi ottenere garanzie certe che non ci rimetterai se un affare a cui ti viene chiesto di prendere parte si rivelerà sbagliato. Se non riesci a ottenere quelle garanzie, o se non ci credi abbastanza, tieni i soldi in tasca.

Capricorno

Poiché l’eclissi lunare si svolge nel tuo segno, non devi lasciare che altre persone prendano decisioni per te. Ascolta i consigli con tutti i mezzi, ma non dare per scontato che, poiché qualcuno occupa una posizione di potere, deve saperne più di te.

Acquario

Potresti non essere molto in vena di divertimento e giochi come inizia la nuova settimana, ma va bene. Ciò di cui hai più bisogno ora è un po ‘di spazio per mettere insieme i tuoi pensieri e per essere sicuro di essere preparato mentalmente ed emotivamente per quello che ti aspetta.

Pesci

Cerca di non forzare le tue idee e opinioni su altre persone nei prossimi giorni. A prescindere da quanto siano rilevanti, o anche brillanti, potrebbero essere improbabili che i tuoi sforzi siano apprezzati. Non dimenticare mai che amici e colleghi hanno diritto anche alle loro convinzioni.

