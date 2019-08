Oroscopo di Paolo Fox agosto 2019: le previsioni del mese dell’astrologo

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox di questo mese, agosto 2019. Come sempre l’astrologo propone consigli preziosi rispetto alle previsioni derivanti dalle stelle. Ecco quindi quello che c’è da sapere per il periodo di agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo mensile di agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: Ariete

Se sei impegnato in diverse attività, sarai in grado di mettere alla prova le tue abilità. Durante le settimane devi approfittare per lasciarti indietro il passato. L’eccellente influenza del Sole in amore ti aiuta a concentrarti sulle tue priorità.

Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: Toro

Hai bisogno di riposo per i troppi impegni del periodo. Non sempre gli altri sono stati in grado di capire quali sono i tuoi bisogni reali. Puoi trovare più serenità e superare qualsiasi inconveniente grazie al supporto di una persona speciale. Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: Gemelli

Sei pronto per adottare una soluzione definitiva per un problema. Chi ha questioni legali da risolvere dovrà però aspettare la fine dell’anno. Devi concederti un momento di svago, un momento di riposo che ti permetta di iniziare una nuova stagione lavorativa più impegnativa. Avrai anche la possibilità di chiarire una storia che continua da qualche tempo. Questo è un mese che ti darà la possibilità di recuperare e riflettere su ciò che desideri. Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: Cancro

L’opposizione di Saturno porterò problemi soprattutto durante la prima parte del mese. Chi studia deve affrontare i ritardi. D’altra parte, è possibile una ripresa sentimentale. Questo può piacere. Anche le coppie che vogliono un figlio troveranno maggiore comprensione e complicità. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo mensile di agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: Leone

Con queste stelle tutto è lecito: grande energia favorita da Marte in buone condizioni. Al lavoro hai sicuramente qualcosa in più. L’amore potrebbe avere qualche difficoltà se mantieni un atteggiamento troppo critico. Non avere un atteggiamento troppo arrogante per non precluderti di provare belle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: Vergine

C’è da faticare per stabilire quali progetti meritano di essere perseguiti. L’estate aiuterà a pianificare impegni futuri di lavoro, in amore invece il mese darà soddisfazioni. Chi è solo da molto tempo deve divertirsi. Saturno spinge a creare relazioni che possono diventare importanti. Non lasciare che insicurezze e delusioni ti impediscano di sorridere. Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: Bilancia

Stai lontano da investimenti rischiosi. Molti vogliono cambiare, ma ricorda che devi considerare se ci sono condizioni per farlo. Una crisi per avventure e amori estivi del passato è possibile, ma hai una lunga storia davanti a te. Le migliori affinità sono con i segni del Fuoco. Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: Scorpione

Calma piatta sul lavoro. Da settembre recupera, per ora evita di agire d’impulso. Si consiglia di mantenere un atteggiamento diplomatico nei contrasti. Durante le settimane di settembre ci saranno cambiamenti inaspettati. Aggiornamento ore 9.00 Paolo Fox, oroscopo mensile di agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: Sagittario

Le novità e le trasformazioni sul posto di lavoro possono aiutare a raggiungere successi insperati. Per coloro che vogliono investire piccole somme abbiate coraggio In amore, coloro che hanno fatto una conoscenza intrigante, avranno buone opportunità per portare avanti la storia. Le scelte che fai ora possono anche cambiare la tua vita.

Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: Capricorno

Sei in vacanza, non sottovalutare l’importanza del riposo, perché ti aiuterà a trovare l’energia giusta per ricominciare da settembre. Le coppie che hanno superato la crisi degli ultimi mesi, trovano più comprensione. Un amore può nascere all’improvviso, soprattutto con i segni della Terra e Acqua possono nascere storie. Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: Acquario

Questo è un mese di transizione, non c’è motivo di pensare troppo. Le prossime settimane devono essere dedicate al resto. Non fare scelte drastiche, ma cerca di avere un po ‘più di autocontrollo. Il passato tende ad avanzare in amore, per il momento è difficile dare spazio a una persona nuova.

Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: Pesci