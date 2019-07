Oroscopo giovedì 18 luglio 2019: cosa prevedono oggi le stelle

Pronto l’oroscopo per la giornata di giovedì 18 luglio 2019, segno per segno. Le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera di mercoledì 17 luglio 2019. In questo articolo un aggiornamento sulle previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 18 luglio 2019: segno per segno, le previsioni

Oroscopo 18 luglio 2019: Ariete

Non spingere troppo per il resto della settimana. Avrai bisogno di tempo per sistemarti di nuovo dopo le sfide dell’eclissi, quindi sii buono con te stesso e, dove possibile, sii buono anche con gli altri. La vita non deve essere una guerra.

Oroscopo 18 luglio 2019: Toro

Qualcuno, o qualcosa richiederà oggi la tua totale attenzione, quindi spingi tutte le questioni minori nella parte posteriore della tua mente e concentrati solo su ciò che deve essere fatto. Ricorda anche che l’amore è più importante del successo e del denaro, molto più che mai.

Oroscopo 18 luglio 2019: Gemelli

Lo troverai abbastanza facile da perdonare, ma non devi dimenticare il fatto che qualcuno ha cercato di approfittarsi di te quando eri a un basso livello. Se lo facessero una volta potrebbero provare a farlo di nuovo, quindi stai sempre in guardia.

Oroscopo 18 luglio 2019: Cancro

Venere nel tuo segno porta amore e passione nella tua vita ma poiché Venere si oppone alle restrizioni del pianeta Saturno oggi potresti trovare difficile esprimere te stesso. Va bene. Le persone che veramente importano sanno quanto ti preoccupi per loro.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 18 luglio 2019: Leone

Non sprecare il tuo tempo e la tua energia su persone e situazioni che non contano, e certamente non sprecare i tuoi soldi su cose che non hai bisogno di possedere. Hai bisogno di controllare le tue emozioni oggi, e hai bisogno di mantenere una stretta salda anche sui cordoni della borsa.

Oroscopo 18 luglio 2019: Vergine

Sembri incredibilmente romantico ultimamente, ma c’è il pericolo che ti spingerai troppo lontano e renderai pubblici sentimenti che dovresti tenere per te.

Oroscopo 18 luglio 2019: Bilancia

Più cerchi di impressionare i datori di lavoro e altre persone importanti più è probabile che penseranno che stai diventando troppo grande per i loro stivali, quindi attenuate un po ‘il vostro comportamento. Le persone che contano sanno cosa puoi fare, quindi non forzarlo.

Oroscopo 18 luglio 2019: Scorpione

Qualcuno che di solito è la vita e l’anima della festa sembra un po ‘giù per il momento e dovresti fare il possibile per ridargli il sorriso. Ricordagli tutte le buone cose che ha, inclusa la tua amicizia!

Aggiornamento ore 12.00

Oroscopo 18 luglio 2019: Sagittario

In un modo o nell’altro riuscirai a prendere la tua strada oggi, ma se sei intelligente non sarai troppo energico, specialmente con le persone che potrebbero respingerti. Persuadere le persone, non cercare di costringerle.

Oroscopo 18 luglio 2019: Capricorno

Il viaggio del Sole attraverso l’area delle relazioni ha portato un certo numero di nuove persone interessanti nella tua vita, ma non c’è alcuna garanzia che si fermeranno.

Oroscopo 18 luglio 2019: Acquario

Se il tuo istinto ti dice che un rischio calcolato di qualche tipo potrebbe ripagare in grande modo, allora devi assolutamente prendertelo. Ma se ci sono soldi in gioco, ti viene consigliato di non mettere tutti i tuoi sudati risparmi in un piatto. Mantieni qualcosa in riserva.

Oroscopo 18 luglio 2019: Pesci

Sembra che tu ti diverta al centro dell’attenzione e puoi aspettarti che i riflettori siano su di te per il resto della settimana e nel fine settimana. Sfrutta al massimo la situazione, ma controllati: ci sono cose più importanti dell’essere popolari.

Aggiornamento ore 15.00