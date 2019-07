Oroscopo martedì 23 luglio 2019: ecco le previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo per la giornata di martedì 23 luglio 2019, segno per segno. Le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera di sabato 20 luglio 2019. In questo articolo un aggiornamento sulle previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 23 luglio 2019: Ariete

Fai attenzione, poiché inizia la nuova settimana che non accidentalmente fai un nemico di qualcuno che pensa che le tue critiche nei loro confronti siano ingiustificate. Riconoscono che a volte puoi essere piuttosto brusco, ma questa volta rischi davvero di andare troppo lontano.

Oroscopo 23 luglio 2019: Toro

Se ti trovi in ​​contrasto con qualcuno con cui vivi o lavori oggi, ti consigliamo vivamente di non lasciare che la situazione sfugga di mano. I pianeti avvertono che una volta raggiunto un certo punto, il compromesso non sarà più un’opzione per nessuno di voi.

Oroscopo 23 luglio 2019: Gemelli

Se qualcuno ti offre un favore oggi, sarebbe saggio scoprire che cosa si aspettano da te in cambio. Non crederli se dicono che lo stanno facendo per la bontà del loro cuore – c’è sicuramente un motivo più profondo.

Oroscopo 23 luglio 2019: Cancro

Solo perché gli altri trovano difficile vivere secondo i tuoi standard non significa che puoi ignorarli tu stesso. Al contrario, diventa ancora più importante fornire un vantaggio e mostrare loro che se puoi essere forte, lo possono essere anche loro.

Oroscopo 23 luglio 2019: Leone

Il vecchio ciclo solare sta volgendo al termine e quando il Sole si sposta nel segno domani puoi e devi tracciare una linea sotto il passato e ricominciare daccapo. Inizia facendo un serio lancio di cose che non usi più e di cui non avrai mai bisogno.

Oroscopo 23 luglio 2019: Vergine

Un inizio stressante della settimana può essere probabile in quanto determinati individui, specialmente sul fronte del lavoro, sembrano determinati a essere inutili, ostruzionistici e persino ostili. Ci sono momenti in cui devi lottare per ciò che è giusto per te personalmente e questo è uno di questi.

Oroscopo 23 luglio 2019: Bilancia

Troverai difficile iniziare come inizia la nuova settimana, ma va bene. Mentre il Sole cambia segno domani non avrai altra scelta che aumentare il tuo gioco e diventare più competitivo. Non puoi essere un bravo ragazzo per tutto il tempo Bilancia!

Oroscopo 23 luglio 2019: Scorpione

Ti pagherà per controllare attentamente la piccola stampa sui documenti oggi, soprattutto quando si tratta di questioni relative al lavoro. È improbabile che qualcuno stia cercando di imbrogliarti, ma è risaputo che si sono verificati degli errori, quindi stai sempre in guardia.

Oroscopo 23 luglio 2019: Sagittario

Qualunque cosa tu stia attualmente lavorando, ti consigliamo di lasciarlo riposare per un giorno o due prima di andare avanti di nuovo. Una volta che il Sole si muove a tuo favore domani potresti scoprire che non devi impegnarti molto – gli altri lo faranno per te.

Oroscopo 23 luglio 2019: Capricorno

Sembri determinato a metterti alla prova in questo momento, il che è strano perché nessuno ti ha suggerito di non essere abbastanza bravo. Non succederà niente di male finché manterrai sotto controllo il tuo istinto competitivo. Non devi vincere tutto!

Oroscopo 23 luglio 2019: Acquario

Non preoccuparti troppo se quello che hai lavorato in queste ultime settimane sembra essersi fermato. Molto probabilmente hai semplicemente bisogno di adattare il tuo modo di guardarlo e l’imminente cambio di segni del Sole ti aiuterà a farlo.

Oroscopo 23 luglio 2019: Pesci

Con tutti i mezzi fissi i tuoi obiettivi ma non li rendi così oltraggiosi che stai recuperando dal principio. Il Sole in Cancro in queste ultime settimane ha sollevato le tue vedute in modo considerevole, e questo è positivo, ma devi mantenere un senso di prospettiva.

