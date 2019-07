Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: le previsioni dell’astrologo

L’oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, sabato 20 luglio 2019. L’esperto delle stelle ha fatto le sue previsioni per ogni segno dello zodiaco nella giornata di oggi, così come annunciato alla radio LatteMiele. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 19 luglio 2019.

Paolo Fox, oroscopo 20 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: Ariete

A volte le possibilità offerte dalle stelle non vengono comprese quando si ha troppo oppure quando si è troppo cercati. C’è il rischio di lasciare andare occasioni importanti in questo periodo. Le scelte fatte ora si ripercuoteranno anche in autunno, quindi chi ritarda nel dire si oppure si lascia sfuggire un’occasione potrebbe poi pentirsene nel corso dei prossimi mesi. Ci sono molti contrasti in amore ed anche molte indecisioni.

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: Toro

L’amore in questo periodo non fila sempre liscio, come se ci fosse una piccola crisi dovuto all’impossibilità di comunicare e che andrebbe superata entro la fine del mese di luglio. Se si arriva così ad Agosto le complicazioni potrebbero essere troppe. Nel corso di questo fine settimana stai anche attento alle spese di troppo, meglio mantenere un profilo basso.

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: Gemelli

Un po’ di pensieri all’orizzonte. Il weekend di solito non riguarda molto le questioni professionali, ma adesso molta gente lavora anche il sabato e la domenica. Anche chi è in pausa sfrutta queste giornate per capire qual è la giusta strada da intraprendere. Rimanere nello stesso ruolo non sembra al momento possibile, probabilmente non per colpa tua.

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: Cancro

Ultimamente c’è stato un momento di confronto e sabato e domenica infatti saranno giornate troppo influenti ed importanti per passarle a discutere. In queste 48 ore vuoi dimenticare i problemi che ci sono stati e dedicarti all’amore nella maniera più completa. E’ arrivato infatti un bel momento di forza da vivere con il giusto entusiasmo.

Paolo Fox, oroscopo 20 luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: Leone

Dopo problemi e complicazioni arriva la schiarita, le cose adesso vanno meglio. Hai uno spirito bellicoso, un po’ per tua indole ed un po’ perché Marte transita nel tuo segno. E’ normale quindi se tra mercoledì e venerdì ci sono state delle discussioni. La cosa bella però è che questa estate tutto può tornare ad essere vincente.

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: Vergine

Attenzione a non strafare sabato ed anche domenica, perché subentra un po’ di fatica. Nelle prossime 48 ore potranno esserci piccoli dubbi e potrebbe tornare uno stato di indolenza che non fa parte della tua natura. Sei una persona molto attiva e forse proprio perché fai tante cose ha subito un calo fisico. Stai molto attento ai rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: Bilancia

L’amore non vive il suo momento migliore. Questo naturalmente non significa che tutti sono in crisi, però anche se ami una persona forse la vedi meno oppure ora hai altri pensieri per la testa. Il vero problema del momento è quello di organizzare il lavoro e fare qualcosa di nuovo. Il weekend sarà interessante per i contatti ed i rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: Scorpione

Questo fine settimana è fondamentale per staccare la spina. Sabato e domenica avrai una grande voglia di viaggiare e di muoverti. Se risulta troppo difficile da vivere un amore cerca di trovare qualcosa di nuovo. Le storie conflittuali di solito ti intrigano e quindi forse non sai che fare in questi giorni. Se hai dato troppo spazio ad un nuovo amore lasciando da parte la gelosia adesso forse te ne sei pentito.

Paolo Fox, oroscopo 20 luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: Sagittario

Questo sarà un fine settimana di riflessione. Anche se ultimamente c’è stato un blocco nel lavoro adesso non sono in vista grandi pericoli. In questa fase c’è la possibilità di trovare più tempo per se stessi e di stare vicino alla persona amata. Se ti piace qualcuno e sei ricambiato devi portare avanti assolutamente la relazione.

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: Capricorno

La tempesta è finita e prossimamente ci saranno novità in amore. Dalla Primavera scorsa ci sono tante perplessità ed anche le coppie che stanno insieme da tanto tempo hanno vissuto una crisi. La crisi probabilmente non è neanche d’amore ma qualcosa riguardante il lavoro di uno dei due. Dipende da te se vuoi tentare un recupero oppure voltare pagina.

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: Acquario

Ottime prospettive per il lavoro e momento favorevole per chi lavora nel fine settimana. Questo però non è il periodo giusto per fare passi azzardati e quindi non bisogna spendere troppo. La prossima settimana sarà di grande impegno. Marte è in opposizione, vorresti andare lontano ma questo non è possibile. Le troppe responsabilità pesano.

Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: Pesci

Sarà un weekend baciato dalla Luna e questo può portare incontri importanti, emozioni, relazioni e sensazioni che cambiano la vita. La speranza è che chi ha avuto una crisi ora abbia un’altra passione anche part-time. L’ultima parte dell’anno sarà da vincitori. In questa fase devi solo stare attento ad una persona che potrebbe dire cose negative su di te.

