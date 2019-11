Oroscopo oggi Branko, 12 novembre 2019. I consigli dell’astrologo

Oroscopo 12 novembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 novembre Branko: Leone

Con la Luna piena in Toro, ci saranno degli tsunami nell’ambiente di lavoro, e si rischia, pure in famiglia e nel matrimonio di essere troppo soggetti al nervosismo. Non mettete da parte la salute.

Oroscopo 12 novembre Branko: Vergine

Per Branko oggi ci sono chance per viaggi e movimenti di affari gradie alla Luna piena in Toro: e per chi ha amori o affari all’estero, ancor meglio. A una condizione: esser più intensi in amore.

Oroscopo 12 novembre Branko: Bilancia

Non vi isolate. Anche qui la Luna piena in Toro, porta a galla sentimenti forse troppo nascoste. Come dice Branko “siete Bilancia, segno che non invecchia mai in amore”. Ecco perchè non bisogna comportarsi da vecchi.