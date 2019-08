Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: le previsioni dell’astrologo

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, sabato 10 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 9 agosto 2019.

Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: Ariete

Le emozioni inizieranno ad arrivare. La prima parte di questo mese di Agosto funziona e sei anche libero di chiudere una storia che ormai non ti piace più. In questa fase non devi aver paura di andare avanti. Non hai grandi certezze, ma qualcuno ti aiuterà. Tra Settembre e Novembre sfrutterai nuove esperienze: cerchi stabilità, ma l’avventura ti da la giusta energia.

Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: Toro

Agosto non ha avuto un inizio soft. Ci sono stati momenti di stanchezza e molte perplessità. Avrà la meglio chi non ha a che fare con persone che provocano ripensamenti e dissensi. Tra mercoledì e giovedì c’è stato un netto calo di forma, ma nel fine settimana ci sarà modo di recuperare bene. Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: Gemelli Un sabato di piccole tensioni. Ci sarà da controllare un momento di forte agitazione. Non vivi amori facili ed ora stai cercando maggiore solidità. In ambito lavorativo ci sono più complicazioni del previsto. Il settore sentimentale diventa quindi una specie di rifugio per non pensare all’attività professionale. E’ un momento di grandi ripensamenti anche per chi ha un’attività in proprio.

Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: Cancro

Non che la vita di coppia sia problematica a prescindere, ma anche quelle più stabili hanno dovuto affrontare molti guai. Negli ultimi mesi progetti di casa, lavoro e figli sono rimasti bloccati. C’è troppa tensione. Chi ha avuto grandi responsabilità lavorative non avranno modo di prendersi una pausa. Nella seconda parte del mese potresti essere confortato dai una persona Vergine o Pesci. Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: Leone

Che oroscopo per il Leone. Chi non vive bene in questa fase, probabilmente è bloccato da qualche problema psicologico o del passato. Se ci sono stati dei problemi con una persona Pesci o Gemelli bisogna cercare di risolverli. Risulta più simpatico e saggio chi ha voglia di mettersi in gioco, rispetto a chi si sente superiore a tutto e a tutti.

Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: Vergine

Vuoi imporre i tuoi standard di chiarezza anche agli altri. Se vuoi portare avanti un progetto da solo, non lo fai per egocentrismo, ma per senso di responsabilità. Questo però potrebbe portare più stress rispetto al solito. Stai attento, qualcuno potrebbe anche approfittare della tua buona volontà. La giornata sarà un po’ stressante: tieni sotto controllo alimentazione ed intestino.

Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: Bilancia

Aspetta il weekend per aprire bocca. Ci sarà un po’ di stress nel weekend, specie per le coppie che già di recente hanno avuto qualche problema. Con Leone e Scorpione possono esserci rapporti molto intensi. Stai attento ai tradimenti: a Luglio sono emersi problemi anche in amore ed alcuni ancora non sono stati superati. Ci vuole prudenza. Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: Scorpione

Agosto è iniziato in maniera complicata, qualcuno pensa al passato e vuole vendicarsi di un torto subito. Nella parte centrale di Luglio c’è stata qualche chiusura e non ci sono state aperture. Non è facile per te dimenticare, però cerchi di reagire subito. Qualche attrito in famiglia e non hai voglia di discutere con i parenti. Tieni sotto controllo la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: Sagittario

Puoi riprendere un po’ di energia positiva. Sarà più fortunato chi si lascerà andare all’amore. Questo anno porta nuove risorse, quindi non cadrai male. Grazie ad un cambiamento voluto dal destino si possono esplorare opportunità in più che prima non venivano prese in considerazione. E’ ora di rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: Capricorno

Nel weekend alla prova ci sarà la tua voglia di fare. Il lavoro è sempre importante per te. Anche se sei un dipendente cerchi comunque di dirigere il tuo ufficio e ti assumi responsabilità facendo valere la tua ambizione. In questa fase però ti senti meno importante. Weekend in crescita, anche se l’amore ha ancora qualche problemino dovuto alle perplessità degli ultimi due mesi.

Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: Acquario Aspetta dopo ferragosto per gli scontri. In questi giorni potresti non sentirti in perfetta forma. Quando si hanno molti pianeti opposti ci sono anche molte contraddizioni. Il senso di monotonia presente può portare anche a problemi interiori. Dovrai fare i conti con una realtà molto diversa da quella che avei immaginato.

Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019: Pesci

L’autunno porterà del grande lavoro. Ora devi cercare di riposarti e pensare a quello che è giusto fare. Tra Settembre e Dicembre puoi vincere una sfida o iniziare una nuova sperimentazione. Ci sarà tanto da fare e dovrai anche recuperare denaro. In autunno arriveranno nuovi orari, nuove collaborazioni e qualcosa cambierà se lavori come dipendente. Attenzione ai rapporti con Gemelli e Sagittario, c’è qualcosa di poco chiaro. C’è qualcuno che ti nasconde qualcosa.

