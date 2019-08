Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: cosa dicono le stelle

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, venerdì 9 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 8 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 9 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: Ariete

Cielo fortunato, fatta eccezione per Venere in aspetto contrastante. In amore c’è una bella serenità, che ti aiuta a sentirti meglio, dopo giornate un po’ polemiche. I single sono favoriti da Marte, soprattutto perché hanno una grande energia e voglia di conquistare chi ha fatto breccia nel loro cuore. In queste giornate è preferibile concentrarsi sul riposo e mettere da parte gli affanni lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: Toro

Serenità che torna in famiglia, come pure nelle amicizie torna la voglia di sentirsi più complici e uniti. Ad essere favorito in questa giornata è soprattutto il dialogo con gli altri. Se in amore ci sono stati dei malintesi, questa è la giornata migliore per poter chiarire. Dubbi e qualche perplessità potrebbero essere definitivamente archiviate, ma occorre essere leali con l’altro. Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: Gemelli Qualche tensione in famiglia, in amore invece c’è una buona intesa. Qualcuno potrebbe avvertire il desiderio di voler ritornare con una persona del passato. Il desiderio di sentirsi consolati e protetti da qualcuno che si conosce bene, soprattutto se si è soli, potrebbe indurre a prendere decisioni avventate. Attenzione a questi colpi di testa.

Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: Cancro

C’è sintonia nella vita di coppia. E’ facile trovare sempre un motivo per cui stupirsi e riscoprire una rinnovata complicità con il partner. Non esitare a dimostrare il tuo affetto anche con piccoli gesti. Basta poco per rendere speciale un momento e far sentire il partner più apprezzato. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 9 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: Leone

Momento in cui sei forte e dinamico. C’è bisogno di trovare un po’ più di armonia tra passione e sentimento, Marte potrebbe indurti ia dare priorità al tuo lato più impulsivo, rischiando di fare scelte azzardate e delle quali poi potresti pentirti.

Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: Vergine

Si mette bene il lato sentimentale. Chi ha una relazione stabile in questo momento si gode una fase di serenità che ti fa sentire bene. Anche se vivi da tempo una relazione sentimentale, la consuetudine di determinati gesti non è monotona, ma viene vissuta in maniera rassicurante. Cerca d di manifestare di più i tuoi sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: Bilancia

C’è una bella armonia tra la parte sentimentale e quella razionale dell’amore. Per i single questo è un periodo interessante e fortunato, basta uno sguardo per accorgersi che qualcuno sta cercando di attirare la tua attenzione. Metti da parte le tue paure le tue insicurezze e cerca di lasciarti andare un po’ di più ai sentimenti. Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: Scorpione

Qualche diatriba familiare all’orizzonte. Il ruolo di pacere ti viene benissimo, soprattutto perché quando lo desideri, sai essere molto diplomatico. In amore oggi c’è un andamento altalenante. ma anche nel lavoro sei preoccupato per alcune decisioni che a breve dovrai prendere. Cerca di essere più ottimista e non rifiutare l’aiuto di una persona cara.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo 9 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: Sagittario

C’è serenità: il tuo rapporto con gli altri è positivo e ti regala belle soddisfazioni. Stai bene in compagnia, ti trovi in una condizione abbastanza armoniosa ed equilibrata. In amore è forte desiderio di vivere il lato sensuale di un sentimento. Chi ha la fortuna di avere al proprio fianco un partner complice, avrà l’occasione di migliorare la propria intesa.

Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: Capricorno

Bene le nuove amicizie. Avere qualcuno che stimoli la tua curiosità ed il tuo interesse ti fa sentire più vivo. Chiama relazione da tempo potrebbe trascurare il partner. Valuta bene quanto tieni legale per evitare di commettere editori di cui poi potresti pentirti.

Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: Acquario Luna positiva: fai emergere il lato più tenero e passionale del tuo carattere. Avrai modo di lasciarti andare un po’ di più in amore. Non esitare a manifestare i tuoi sentimenti e ad assecondare i tuoi desideri. Nel lavoro è un periodo di transizione durante il quale dovrai riflettere bene su quali sono gli errori che ti costringono a rallentare nell’ambito professionale.

Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019: Pesci

Le emozioni vengono fuori, chi è in coppia avrà modo di trovare qualcuno cui sfogare le sue perplessità. La Luna nel tuo segno zodiacale rappresenta un elemento di forza che ti spinge a tirare fuori il lato più socievole del tuo carattere e a metterti in gioco tramite contatti conoscenze che hai accumulato nel corso degli anni. In vista di un autunno così importante, non trascurare l’importanza che può avere un buon accordo.

Aggiornamento ore 12.00