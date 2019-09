Oroscopo Paolo Fox 10 settembre 2019: la giornata secondo le stelle

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, lunedì 9 settembre 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 7 settembre 2019.

Paolo Fox, oroscopo 9 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Ariete

La cosa più interessante dell’oroscopo è la voglia di accettare le sfide e di mettersi in gioco. Sei attratto dal rischio, quindi in amore difficilmente ti annoi. Non ti manca mai l’emozione del primo giorno. I legami ripetitivi rischiano qualcosa a settembre e ottobre. Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Toro

Le giornate di martedì e mercoledì saranno un po’ sottotono. Non vuol dire che le cose andranno male per forza, ma comunque ci sarà da discutere o potrà verificarsi qualche malessere. Devi cambiare rotta se nell’ultimo periodo hai pensato che la tua vita non è come la vorresti. Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Gemelli

Questioni burocratiche e di lavoro si sono bloccate ultimamente e questo ti ha fatto agitare, ma tutto questo non deve riversarsi in amore. Le coppie in crisi possono avere dei problemi in questo periodo. Se uno dei due ha problemi a lavoro si finisce per discutere.

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 9 settembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Leone

Le giornate di martedì e mercoledì sono giornate sottotono, da prendere con le molle. Sarà molto probabile discutere. Non andrà così anche in amore, ma sarà necessaria un po’ di agitazione in generale, specialmente nelle vicende economiche.

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Vergine

Il periodo rimane molto forte, ma nella seconda parte della settimana ci sarà qualche complicazione in più. Devi organizzare qualcosa di importante. Le coppie che vogliono fissare un accordo o stabilire la loro unione avranno stelle a favore fino alla fine del 2019.

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Bilancia

La settimana sarà intensa e ricca di impegni, con un po’ di calo solo domenica. Molte emozioni possono nascere o rinascere in vista del mese di ottobre. Venere nel segno indica sentimenti più vivaci. Le amicizie nate adesso possono diventare qualcosa di più nel corso del tempo. Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Scorpione

Potrà capitare qualche momento di ribellione ed agitazione tra martedì e mercoledì. Sei governato da Marte, quindi ogni tanto ti agiti e diventi nervoso. Giovedì si recupera, ma queste rimangono ore particolari. Ci vuole prudenza anche in famiglia e dal punto di vista fisico.

Paolo Fox, oroscopo 9 settembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Sagittario

In questa fase vivete grande intraprendenza. Osservi senza agire. Bisogna aspettare la fine dell’anno per superare un problema. In amore è necessaria più prudenza, c’è ancora qualcosa che non va come dovrebbe.

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Capricorno

C’è una situazione migliore per quanto concerne le relazioni sociali. In amore poi puoi compiere scelte importanti. Anche chi è stato accusato di aver fatto delle cose sbagliate ora può spiegare le sue ragioni. Si salvano anche coloro che lavorano per una ditta che non va bene. Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Acquario È molto importante per te avere dei rapporti positivi con gli altri, specie in questa fase. Il prossimo periodo autunnale poi sembra proprio molto promettente. Anche chi ha avuto dei problemi di lavoro avrà la possibilità di superarli. La giornata di domenica sarà interessante e positiva.

Oroscopo Paolo Fox 9 settembre 2019: Pesci

Se vi sentite affaticati è normale, non demoralizzatevi se pensate di non riuscire a far tutto. Molti vorrebbero stare a casa senza andare a lavorare. Il consiglio però è quello di resistere alla tentazione di buttare all’aria tutto, i prossimi mesi infatti saranno di recupero e vittoria.

