Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: le previsioni dell’astrologo

Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: Ariete

potrebbero offrirti un progetto o potresti avere una buona idea, ma non affrettarti. Prenditi due o tre gioni perché avrai bisogno di discutene con i collaboratori o anche con un amico di fiducia. Inoltre, la Luna attraverserà Pesci tra giovedì e sabato e potresti non avere abbastanza elementi convincenti per imporre il tuo progetto o le tue idee. Cerca di tenere sotto controllo l’impazienza per pochi gioni. L’oroscopo di domani mercoledì 11 settembre 2019 è positivo per il lavoro. Paolo Fox raccomanda però prudenza nel week end, quando potrebbe esserci agitazione in amore. Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: Toro

Potresti sentirti sotto pressione perché alcuni nati del segno potrebbero avere un obbligo fastidioso da rispettare. Sicuramente, non ti piace che ti vengano imposte le cose, come pure che qualcuno possa avanzare determinate pretese da te. Quando succede, diventi nervoso. E quindi le stelle ti invitano a stare attento a te stesso e alle tue reazioni, che possono essere esagerate. Ci sono malumori da gestire, complicazioni ulteriori che possono metterti in agitazione. Qualcuno inoltre potrebbe assumere un atteggiamento ostile nei tuoi confronti perché non accetta determinati cambiamenti che hai avviato già dalla scorsa primavera. Recupero a partire dalla giornata di giovedì, grazie alla Luna favorevole. Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: Gemelli

Rimane un certo ottimismo. Non pensare che sia l’incoscienza, è solo una forma di auto difesa, che può proteggerti dalle ulteriori complicazioni che potrebbero esserci nelle prossime settimane. E ciò avverrà inevitabilmente, anche a causa della dissonanza tra Marte e Nettuno. Rifletti bene su tutto, per evitare di prendere una decisione sbagliata. In generale c’è una forte incertezza, che riguarda soprattutto l’ambito lavorativo. Ma negli ultimi due mesi dell’anno arriveranno anche belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: Cancro

Potresti essere nervoso e impaziente di agire. Hai tutte le risorse per accelerare e risolvere diverse problematiche contemporaneamente. Ma c’è sempre un imprevisto dell’ultimo minuto: è Saturno che ti rallenta! Ciononostante non devi sentirti troppo penalizzato, anche perché i freni di Saturno, specialmente dal momento che il pianeta è retrogrado, sono molto meno attivi rispetto al passato. Se hai una scelta da fare, non rimandare troppo. Saturno riprenderà una marcia diretta il 18, e per ogni problema ci vorrà un po’ più di tempo e pazienza. Venerdì e sabato saranno giornate migliori per i sentimenti. Per fortuna in amore stai vivendo un periodo di recupero. Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: Leone

Hai una scelta da fare, ma probabilmente questo non è il momento di esporsi. Forse sarebbe più ragionevole lasciare che le cose facciano il proprio corso. A volte prendersi del tempo per riflettere non è una cattiva strategia, al contrario. Ti dai l’opportunità di intraprendere un percorso migliore di quello che avresti deciso seguendo l’impulso.

Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: Vergine

Marte e Nettuno sono contrari e attivi sulle tue scelte e decisioni, quindi l’invito è quello di prendersi del tempo per riflettere. Non lasciarti ingannare da intuizioni che possono essere affrettate. E’ un periodo molto impegnativo, e su di te gravano molte responsabilità. Sono giornate frenetiche, durante le quali bisogna essere prudenti anche alla gestione del denaro. Soprattutto durante la giornata di sabato.

Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: Bilancia

Buona giornata per i sentimenti. Sarai abbastanza soddisfatto del tuo lavoro, nonostante ci siano tanti impegni da portare avanti. A livello emotivo, la giornata sarà anche molto piacevole perché il tuo partner ti dimostrerà il suo affetto. Inoltre, Venere si avvicina sempre di più ed entrerà sabato nel tuo cielo. Le stelle raccomandano però prudenza nella gestione del denaro, dove è forte il rischio di prendere decisioni sbagliate. Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: Scorpione

Hai l’occasione di renderti conto di quanto sia importante l’amicizia nella tua vita e di quanto potresti aver bisogno anche dei tuoi colleghi nel lavoro. Quindi cerca di mantenere buone le tue relazioni, e non di ricordarti delle persone che contano solo quando ne hai bisogno. E se ci sono tensioni con qualcuno in questo momento, cerca di risolverle rapidamente. Molti si sentono sotto pressione perché sono intolleranti nei confronti di un ambiente pesante o poco stimolante. Altri fanno fatica, invece, ad ambientarsi in un nuovo luogo. In ogni caso crearsi delle inimicizie non è una scelta saggia.

Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: Sagittario

Se vuoi convincere gli altri che le tue idee sono le migliori, se hai qualcosa da dire o una richiesta da avanzare, sarà un buon giorno per farlo. Potresti anche ottenere un contratto, una proposta interessante. In generale tutto ciò che intraprendi potrebbe non avere il successo sperato o porta a risultati poco soddisfacenti. Non muoverti per ora, prenditi del tempo per valutare cosa fare.

Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: Capricorno

In una posizione forte fino alla fine dell’anno. E questa condizione astrologica di vantaggio ancora durerà per gran parte del 2020. Ciò perché Giove darà uno slancio positivo alla tua evoluzione, personale o professionale alla fine del 2019. Cerca di essere meno “dipendente” dalle responsabilità, di prendere le cose anche un po’ più alla leggera. E soprattutto, evita inutili competizioni. In questo momento hai bisogno di soci e collaboratori che possano portarti nuovi contributi alla realizzazione dei tuoi obiettivi. Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: Acquario Si risvegliano alcune delle tue ansie, soprattutto se sei preoccupato per il tuo futuro. Molte paure però a volte sono infondate. Urano, il tuo pianeta, è responsabile degli alti e dei bassi che attraversi. In questo momento potresti sentirti anche fin troppo emotivo. Cerca di fare un passo alla volta, senza farti carico di eccessive responsabilità ed impegni. L’amore migliorerà soprattutto a partire dal prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox 11 settembre 2019: Pesci

Adesso converrebbe mostrarsi un po’ più ottimisti. Vedi segni negativi ovunque! Ma questo non è affatto un periodo negativo, anzi. Hai ottime risorse ed entro la fine dell’anno ci sarà un importante cambiamento, novità che ti porteranno al successo. In questo momento sei deluso da qualcuno e ti senti tradito e sfiduciato, ma a breve ci sarà un buon recupero.

