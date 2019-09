Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: le previsioni per la giornata

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, sabato 14 settembre 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 13 settembre 2019.

Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: Ariete

Marte è tuo pianeta governatore, e la sua dissonanza con Nettuno potrebbe indicare che sei in contrasto con un collega o una persona che ti è molto vicino. È anche possibile che ci sia un contrattempo all’interno dell’azienda e che ti riguarda da vicino. In ogni caso, l’ingresso della Luna nel segno indica che questa sarà una giornata positiva ed interessante, e che migliorerà ulteriormente domenica. Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: Toro

Sarai rassicurato sui sentimenti che provi. I nati del segno hanno bisogno di essere amati, ma anche di dimostrare i propri sentimenti e viverli liberamente. Venere rappresenta i tuoi sentimenti e le tue aspirazioni, ed in questo periodo è favorevole. I prossimi mesi sono fertili per le coppie che vogliono fare scelte di vita importanti e oppure avere un figlio. Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: Gemelli

Non sfidare autorità o tuoi diretti superiori. E non essere arrabbiato per le sciocchezze. È vero che la situazione è stressante, ma stanno arrivando belle aperture, e sarai presto al top! Da domani potrai già contare su flussi favorevoli di Mercurio il tuo pianeta governatore, e Venere, tutti in buon aspetto dal segno della Bilancia. In generale questo è un periodo faticoso e che costringe anche a fare delle rinunce, ma un recupero è previsto nelle prossime settimane, soprattutto nel lavoro. Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: Cancro

Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: Leone

Non arrabbiarti troppo se le cose vanno male. Questa condizione astrologica particolare, cambierà dalla prossima settimana, la dissonanza Marte e Nettuno avrà un effetto diverso. Potresti anche trovarti a gestire un problema finanziario: una perdita, ad esempio. Sabato e domenica saranno però interessanti per i sentimenti, dove c’è un recupero. Sarà importante però da parte tua, imparare a gestire le provocazioni. Chi sta vivendo una crisi, adesso può recuperare.

Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: Vergine

Nettuno è più o meno attivo a causa del suo incontro con la Luna e della sua dissonanza con Marte. Potresti essere confuso e fare una scelta che non è quella che avresti fatto in condizioni diverse. Prenditi del tempo per analizzare meglio la situazione.

Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: Bilancia

C’è una dissonanza tra Marte e Nettuno, che durerà fino a lunedì. Per quanto ti riguarda, fai attenzione ai danni causati dalle emozioni eccessive. Devi imparare a gestire la tua emotività, puoi fare qualcosa, anche se non è facile, ma le tue emozioni non devono prendere il sopravvento. Con Saturno dissonante ci sono molte tensioni nelle tue relazioni interpersonali, ma al momento le tue preoccupazioni che riguardano il lavoro sono difficili da gestire e ti spingono a mettere in secondo piano i sentimenti. Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: Scorpione

Marte e Nettuno sono favorevoli, sei pieno di energia e determinato a realizzare i tuoi scopi. In ufficio oppure a casa, quando hai deciso qualcosa, non riuscirai ad essere flessibile, e nessuno sarà in grado di ignorare le tue decisioni. Va detto che negli ultimi due mesi ci sono stati dei cambiamenti significativi nella tua vita. Non lasciarti più condizionare dal passato e cerca di essere meno intransigente anche nei confronti di te stesso. Questo fine settimana porta qualche soluzione in più.

Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: Sagittario

Ci sono dei problemi da dover affrontare e gestire e questo desiderio di ignorare la realtà può avere conseguenze. Sai anche molto bene che è impossibile dimenticare alcune cose, anestetizzare le tue emozioni. Non saresti del tutto sincero con te stesso. Sono giornate in cui è difficile riuscire a starsene sereni e tranquilli. Qualcuno potrebbe mettere anche in cattiva luce le tue scelte, e renderti ancora più nervoso.

Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: Capricorno

Tutti i pianeti sono ancora in aspetto favorevole. Prendi un’iniziativa, qualcosa che ti spingerà anche a cambiare alcuni equilibri nella tua vita. Se vuoi andare avanti, progredire, agisci pure. Da domani due pianeti entreranno in Bilancia, e c’è la possibilità che una delle tue idee o una richiesta venga accettata. Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: Acquario Cerca di essere positivo, dimentica le questioni negative che finora hai dovuto affrontare e gestire. Domani inizierà un periodo di recupero che durerà fino alla fine dell’anno. Qualcosa cambierà, grazie all’arrivo di due pianeti in Bilancia. Potrai essere riconosciuto in ciò che fai. La prossima settimana sarà molto positiva per il tuo lavoro. Domenica invece, le coppie che hanno vissuto una crisi ad Agosto, potranno recuperare.

Oroscopo Paolo Fox 14 settembre 2019: Pesci

Non farti stressare troppo dagli altri. Qualcuno vuole farti credere che sia tu a portare problemi, ma non è affatto così. Buone nuove sul fronte dell’amore, è chiaro che qualcosa di bello sta per accadere.

