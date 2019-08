Oroscopo Paolo Fox, 7 agosto: cosa dicono le stelle

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, mercoledì 7 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 6 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 7 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019: Ariete

La Luna non si oppone più e le giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 agosto saranno dunque più positive e potresti approfittarne per fare qualche buon progetto per il weekend. Hai una grande forza e tanta voglia di metterti in gioco e innamorarvi! Le cose stanno andando un po’ al rallentatore al momento ma ti stai rendendo conto di avere più positività! Inizia a pensare a un bel progetto per settembre.

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019: Toro

Due giorni in cui devi evitare ogni complicazione, ma non si esclude che potresti ricevere una chiamata per risolvere un problema (anche familiare). Rimanda le situazioni più complesse alla seconda metà di agosto! Dovresti concederti un po’ di relax e staccare la spina, sia perché agosto è il mese delle vacanze e sia perché hai bisogno di allentare la tensione. Grandi progetti in vista per l’autunno, preparati! Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019: Gemelli

Sul lavoro arriva un cambiamento importante, ma ricorda che le situazioni più intricate non si sbroglieranno prima di novembre. Dunque, anche se quest’estate non porterà novità eclatanti, evita conflitti tra agosto e ottobre altrimenti le cose si metteranno male! Hai un po’ di rabbia da sfogare, fallo attraverso l’amore! Qualche esame da recuperare per gli studenti che nel 2020 potranno riscattarsi. Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 7 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019: Leone

Fase di riflessione sul piano sentimentale o riguardo alcune amicizie. In questo periodo non ti piace essere criticato e sei un po’ altezzoso con gli altri, forse troppo, quindi dovresti essere più comprensivo e meno rigido (anche se in alcuni casi potresti avere ragione ad adottare questo atteggiamento). Con questo comportamento rischi di allontanare persone interessate a te.

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019: Vergine

Due giornate cruciali per i sentimenti, le relazioni e gli incontri. Bisogna uscire dal passato, ammorbidirsi e concedersi un po’ di più al presente. Chi vuole cambiare casa o trasferirsi avrà ottime stelle nei prossimi giorni! Resta questo un periodo di riflessione e preoccupazioni per un familiare che ha avuto qualche problema o è stato male. Potresti dover essere di supporto a qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019: Bilancia

Penserai un po’ sul livello lavorativo. Chi è rimasto deluso o ha vissuto una chiusura non avrà nuove occasioni prima di autunno inoltrato e quindi deve resistere, chi continua a lavorare lo fa con grande agitazione perché sente il peso delle responsabilità. Da una parte c’è ancora la determinazione per non mollare, dall’altra l’ambizione si sta spegnendo e andare avanti con scarse motivazioni non è facile. Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019: Scorpione

Devi avere fiducia nel futuro, senza però dimenticare che ultimamente qualcuno ti ha tolto spazio e messo i bastoni tra le ruote. Possibili complicazioni anche in famiglia, stai attento! C’è qualche riflessione da fare ma aspetta fine agosto/inizio settembre per farlo! Non mettetevi contro qualcuno, non avete stelle abbastanza forti.

Paolo Fox, oroscopo 7 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019: Sagittario

Le stelle aprono molte possibilità. In fondo nasceranno altre cose anche se c’è stata una chiusura di lavoro. Avrai più tempo per riflettere, sarebbe bene anche aumentare il tempo libero. Inutile lavorare dalla mattina alla sera se pioi non si riesce a stare bene con se stessi e con gli altri. E’ importante il lavoro, ma anche concedersi un po’ di libertà.

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019: Capricorno

Status psicofisico in miglioramento. A livello lavorativo sei alla ricerca di un po’ di serenità. In amore è già da metà Giugno che alcuni rapporti si sono un po’ spenti. Se è possibile riconciliarsi lo vedremo nella seconda parte di Agosto. Chi lavora per un’azienda in crisi non è soddisfatto, ma sarà l’ultima persona ad essere messa da parte. Entro autunno arriverà una nuova apertura. Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019: Acquario Sei in un momento di agitazione. Tra martedì e giovedì mi sembri davvero un po’ intollerante e preoccupato. Quando hai qualche dubbio di lavoro o economico mostri anche qualche reticenza nei confronti degli altri. Attenzioni alle amicizie che stringi in questo periodo perchè potrebbero non essere quelle giuste. Chi sta con te meglio che non faccia polemiche inutili.

Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2019: Pesci

Stelle molto interessanti: vorresti crescere in ambito lavorativo, cercare e fare qualcosa in più. Serve prudenza però, cerca di non metterti contro qualcuno. Se hai in mente un progetto non sarà possibile realizzarlo prima di qualche mese. Qualcuno sta limitando il tuo raggio di azione? A breve potrai contare su un nuovo riferimento. Mercoledì e giovedì saranno giornate utili per i sentimenti.

