Oroscopo Paolo Fox, 6 agosto: le previsioni dell’astrologo

L'oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, martedì 6 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall'app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo 6 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019: Ariete

Anche se sei stanco prova a massimizzare la giornata. In amore i nati sotto questo segno sono entrati in un periodo di grandi scoperte. In generale stai vivendo un periodo quasi avventuroso dai risvolti imprevedibili.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019: Toro

C’è da riflettere ma la giornatata sarà anche faticosa e inconcludente. Secondo Paolo Fox questa situazione perdurerà per tutta la prima parte di agosto a causa delle tante responsabilità che hai. In amore occorre prudenza. Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019: Gemelli

Con la propria attività su guadagna bene e risvolti positivi potrebbero esserci anche per chi ha contenziosi legali in sospeso. Allontanarsi dai rapporti instabili. E’ questa la previsione diPaolo Fox per i nati sotto il segno dei Gemelli dal 5 all’11 agosto 2019. Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019: Cancro

Arriva più confusione del solito. E’ un periodo dove i consensi non arrivano in modo semplice. Se devi affrontare questioni spinose in amore attendi mercoledì o giovedì. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 6 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019: Leone

Oggi avrete una marcia in più. In vista un festeggiamento per una cosa importante, venerdì e sabato saranno giornate utili per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019: Vergine

Venere aiuta a portare una giornata scoppiettante in amore. Lavoro e tensioni incombono sulla coppia ma si può recuperare.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019: Bilancia

Bisogna evitare le liti di coppia. Sul lavoro ci sono difficoltà, forse un diverbio con i superiori, forse “rogne” burocratiche. Una nota positiva c’è: gratifiche in vista. Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019: Scorpione

Cerca di staccare la spina. Se hai la possibilità di andare in vacanza…stacca anche il telefono, ci sarà tempo per parlare di lavoro. In amore ci sono state giornate pesanti, anche per alcuni tradimenti. Le coppie sono reduci da periodi particolarmente stressanti.

Paolo Fox, oroscopo 6 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019: Sagittario

Lasciate stare le incomprensioni. Le coppie recuperano ma attenzione allo spettro del tradimento. Sul lavoro c’è da faticare ma si potrebbero realizzare buoni progetti.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019: Capricorno

Sarà una giornata di grandi riflessioni. Sui sentimenti ci sono 48 ore di confusione, dispute che si trascinano da luglio potrebbero tornare a farsi sentire. Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019: Acquario In questa giornata i nati sotto questo segno saranno più ribelli che mai. C’è però un periodo di grande confusione mentali, dove certi riferimenti sono andati perduti.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2019: Pesci

Questa sarà una giornata positiva sul fronte del lavoro e a tal proposito il noto astrologo indica il prossimo autunno come periodo ideale per lanciare nuovi progetti. Un ultimo consiglio dato dal noto astrologo: stai attendo alle vibrazioni degli ambienti che frequenti.

