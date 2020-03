Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 marzo 2020: previsioni della domenica

Buona domenica a tutti, anche se in periodo di quarantena le gite fuori porta sono da escludere. Le stelle hanno qualche bella sorpresa per noi? Vediamo di scoprirlo con l’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 22 marzo 2020.

Al solito, le nostre previsioni di Paolo Fox vengono fornite tutti i giorni in aggiornamento,rispetto alle previsioni di ieri, liberamente tratte dall’app Astri.

Paolo Fox, oroscopo 22 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 22 marzo: Ariete

Questo fine settimana porterà un po ‘più di pace rispetto ai primi giorni della settimana. Sei stato sotto stress, ma ora puoi recuperare la tua energia. Oroscopo Paolo Fox 22 marzo: Toro Usa questi giorni per pianificare un progetto. Se hai un ritardo o ti senti giù di corda, prova a organizzare qualcosa di concreto: le stelle ti sostengono. Oroscopo Paolo Fox 22 marzo: Gemelli Saturno è un segno di cambiamento e ti darà un cambiamento migliore. Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, i Gemelli dovranno affrontare scelte decisive. Oroscopo Paolo Fox, 22 marzo: Cancro È un periodo di stress determinato per molti problemi che si stanno riprendendo da un inverno molto difficile. Il lavoro è stressante, ma devi rimanere calmo. Usa questo momento per valutare il tuo potenziale per il futuro. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 22 marzo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 22 marzo: Leone

Il quadro suggerisce di occuparsi delle relazioni sociali in questi giorni. Passi un periodo di conflitto in amore e devi cercare di controllare la tua tensione. Oroscopo Paolo Fox 22 marzo: Vergine

Hai un ruolo sociale e professionale. Pertanto, anche se la situazione attuale è molto difficile, prova a pianificare il futuro con fiducia. Non essere triste! Oroscopo Paolo Fox 22 marzo: Bilancia

Questa è una settimana difficile. Molti di voi hanno avuto problemi da gennaio. Nei rapporti con gli altri o al lavoro, non ti senti come se non li conoscessi nel modo in cui li desideri. Oroscopo Paolo Fox 22 marzo: Scorpione

Le predizioni astrali prospettano un crocevia per lo Scorpione. Dalla fine di marzo, dovrai porre fine a determinate situazioni. Molti di voi non sanno dove siete diretti, ma dovrete ripristinare chiarezza e lungimiranza per guardare oltre questo momento di confusione. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 22 marzo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 22 marzo: Sagittario

Potresti essere deluso dall’opportunità mancata, ma non disperare! Ad aprile, infatti, Saturno sarà dalla tua parte, e nulla ti impedisce di guardare al futuro e iniziare a pensare a un nuovo progetto. Oroscopo Paolo Fox 22 marzo: Capricorno

Il periodo ti costringe a isolarti, ma dovrai cercare di non vivere in modo molto stressante. Unisciti a nuovi progetti, perché anche se adesso siamo tutti qui, è importante essere più ottimisti sul futuro. Oroscopo Paolo Fox 22 marzo: Acquario Un periodo molto difficile sta volgendo al termine. Il cieloè per voi un segno di un cambiamento radicale in futuro. Tutto ciò che è negativo che hai vissuto finora, potresti dover superare ora! Oroscopo Paolo Fox 22 marzo 2020: Pesci

Ora, in coppia, alcuni potrebbero voler interrompere definitivamente la relazione. Non isolarti, soprattutto in questi giorni, perché possono essere considerate nuove opportunità.

Aggiornamento ore 8.00