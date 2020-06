Oroscopo Paolo Fox domani, 11 giugno 2020: previsioni in anteprima

Nuove scene ti invitano. Non saprai cosa dire o come comportarti quando ci arrivi, ma vai comunque. Non c’è modo di aggirarlo; l’esperienza è l’unico insegnante qui.

Oroscopo Paolo Fox 11 giugno: Toro

C’è un posto in cui ti vedi. Questa visione di te in uno stato migliorato sta diventando sempre più vivida. Per cambiare la tua vita, cambia i modelli di comportamento che ti hanno trattenuto da quel luogo.

Oroscopo Paolo Fox 11 giugno: Gemelli

Ci sono buoni motivi per lasciar andare i sentimenti duri. Prima di tutto, sono pesanti e portare con sé pesi inutili diventa stancante. Puoi prendere la lezione e perdere il peso. Scrivere o parlarne aiuta.

Oroscopo Paolo Fox, 11 giugno: Cancro

Invece di fornire tutte le risposte incoraggerai gli altri a trovare le risposte. Questo richiede più tempo e richiede di essere OK con i loro errori nella fase iniziale.

