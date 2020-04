Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 aprile 2020: le previsioni di sabato

Buon sabato a tutti voi, amici dell’oroscopo. E che sia un fine settimana propizio almeno per la maggior parte di voi. Già, perché i pianeti sono tutti da decifrare anche oggi. Lo facciamo con le previsioni di Paolo Fox per oggi, 18 aprile 2020.

Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox liberamente tratto dall’app Astri. Non dimenticate poi le previsioni mensili e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 18 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile: Ariete

Hai pensato a come ottenere ciò che desideri ed è chiaro che dovrai fare una richiesta speciale. Il tempismo è tutto. Sarà meglio chiedere dopo il tramonto o domani. Oroscopo Paolo Fox 18 aprile: Toro Sei misterioso e tanto più attraente per i tuoi segreti. Ti verrà dato un colpetto, e decisamente infastidito. C’è più potere nel tenere il pensiero per te. Oroscopo Paolo Fox 18 aprile: Gemelli

Avrai una maggiore consapevolezza di ciò che nasce dal tuo subconscio, sia che si tratti di sogni, creatività o assimilazione di sottili indizi che hai raccolto lungo la strada. Oroscopo Paolo Fox, 18 aprile: Cancro La vita ha il suo set di regole di navigazione. Per capirlo, devi guardare indietro; per viverlo, puoi solo andare avanti. Inoltre, puoi solo sentire com’è stare al suo interno quando sei fermo.

Paolo Fox, oroscopo 18 aprile per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile: Leone



C’è stato un tempo in cui non credevi di poter davvero cambiare le tue circostanze semplicemente osservandole in modo diverso. Ora ci credi e lo fai quotidianamente. Oroscopo Paolo Fox 18 aprile: Vergine

Il disordine della vita è la parte migliore. Forse non effettuerà la modifica per i social media, ed è per questo che la visione degli addetti ai lavori è sempre la migliore. L’intimità è conoscere il disordine di un’altra persona. Oroscopo Paolo Fox 18 aprile: Bilancia

È come se stessi cercando di spostare un divano in una stanza con una piccola porta. Una volta dentro, tutto funzionerà bene. Ma superare questa stretta stretta richiederà del tempo. Cosa deve essere rilasciato per andare avanti? Oroscopo Paolo Fox 18 aprile: Scorpione

Visualizzare da soli non può rendere le cose vere, ma può motivare un’azione che sembra naturale e familiare invece che faticosa e difficile. Mentre visualizzi il futuro, poni le sue basi. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 18 aprile per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile: Sagittario

Gli antichi credevano che l’anima risiedesse nell’area tra il cuore e il plesso solare. Il sole in te irradia un senso di calore e attesa da questo spazio oggi.

Oroscopo Paolo Fox 18 aprile: Capricorno



Sei stato generoso e quella generosità ti fa da boomerang oggi sotto forma di un aiuto inaspettato che ti consente di ottenere più di quanto credevi possibile. Oroscopo Paolo Fox 18 aprile: Acquario Perché tornare a progetti che non hanno avuto un enorme successo la prima volta? Preferiresti andare avanti e andare avanti, dopo che un breve giro di affari è stato gestito. Tuffati e fallo. Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2020: Pesci

Solo perché qualcosa non viene detto non significa che sia indicibile. Le parole saranno come le chiavi di una gabbia. Comunicerai e ti libererai.

Aggiornamento ore 8.00