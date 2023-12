Orrore nel Casertano, il cadavere di una donna trovato in un baule

Giallo nel Casertano, a Mondragone, dove il cadavere di una donna Concetta Infante, 77 anni, è stato trovato chiuso in un baule. A fare la macabra scoperta la figlia della donna che sarebbe morta da almeno un mese.

Mondragone, il cadavere di una donna trovato in un baule in camera da letto

Il corpo della pensionata era in avanzato stato di decomposizione, contenuto nel baule nella camera da letto dell’abitazione a Mondragone dove la donna viveva sola con l’altra figlia. Il baule trovato nella camera della madre sarebbe stato inoltre sigillato con del nastro adesivo. La casa era invasa da un forte odore.

Disposta l’autopsia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mondragone che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto il trasferimento della salma in obitorio all’ospedale di Caserta per l’autopsia.

Indagini in corso

Non è ancora chiaro se la 77enne sia morta per cause naturali. Sarà l’esame autoptico a chiarire le cause del decesso. La figlia della donna portata in caserma è stata ascoltata a lungo.

La casa è stata posta sotto sequestro e verranno fatti tutti gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. La donna potrebbe essere stata chiusa nel baule dopo una morte naturale. Ma al momento non si può escludere l’ipotesi dell’omicidio con occultamento del cadavere. Saranno i carabinieri a ricostruire quanto accaduto. Le indagini proseguono nel più stretto riserbo.