Orsi del Trentino – L’Oipa denuncia: “Il ministro ha convocato un tavolo da cui restano escluse le associazioni a tutela degli animali”

Poco fa attraverso un comunicato giunto sia alle agenzie di stampa che ai quotidiani, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), denuncia un fatto non da poco in merito alla vicenda degli orsi del Trentino, per alcuni dei quali è stata ufficialmente firmato un decreto di abbattimento da parte del presidente della Provincia, Fugatti.

“Apprendiamo che il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha convocato il tavolo tecnico sull’emergenza orsi in Trentino*. L’ennesimo incontro, l’ennesimo vertice, l’ennesimo “tavolo” da cui sono escluse le associazioni che tutelano gli animali”, commenta l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che tiene inoltre a rimarcare come, “la fauna selvatica sia un ‘bene demaniale’, quindi di tutti. Al contrario, queste riunioni appaiono costruite per mettere a confronto i decisori di una sola parte in causa”.

Dunque, alla luce di quanto dichiarato, l’Oipa torna a chiedere che in questi tavoli siano rappresentate le associazioni che possono dare voce alla fauna, “bene di tutti, e che non sono interessate ad alcun bacino elettorale”.

Infine, ricorda anora l’Oipa, “Gli animali e la biodiversità sono tutelati dall’articolo 9 della Costituzione, il cui dettato appare ignorato in questi giorni tragici che vedono protagonisti gli orsi trentini e chi li vorrebbe uccidere”.

*Come si legge in un lancio battuto oggi dall’agenzia di stampa Ansa: “L’incontro, leggiamo, si svolgerà nella tarda mattinata di venerdì 21 aprile a Roma. Saranno presenti anche il sottosegretario Claudio Barbaro, il presidente del Consiglio per le autonomie locali, Paride Gianmoena, in rappresentanza dei Comuni trentini, oltre ai rappresentanti di Ispra e di altri organi dello Stato”.

Max