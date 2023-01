Oscar 2023: anche se non in ‘categorie di peso’ l’Italia sogna l’Oscar con la Rohrwacher e Signoretti

Oscar 2023: anche se non in ‘categorie di peso’ l’Italia sogna l’Oscar...

Incredibile a dirsi, visto che in ambito cinematografico, fuori dai confini nazionali, da decenni non riusciamo più (salvo sporadici ‘aneliti’), un cinema in grado di conquistare ed emozionare. Intendiamoci, è un discorso complesso e generale: oggi è sempre più difficile tornare a ‘meravigliarsi’ davanti ad un film.

Stavolta però – o meglio, quest’anno – stando a quanto giunge dal fronte Oscar, l’Italia sembra finalmente esser stata presa in seria considerazione grazie ad Alice Rohrwacher attraverso il suo cortometraggio live action ‘Le Pupille’ (annoverato nella cinquina delle nomination), e ad Aldo Signoretti, interno al team nominato per il make up di ‘Elvis’, che il regista Baz Luhrmann ha dedicato al King del Rock’n’Roll.

Oscar 2023: ecco le 10 pellicole selezionate dall’Academy Award per la ‘seratona’ del 12 marzo

Questo dunque quanto rivelano le nomination annunciate oggi, in attesa della fastosa cerimonia di premiazione, che avrà luogo il prossimo 12 marzo.

Nello specifico, elencando le 10 pellicole candidate all’ambita statuetta, l’Academy Award ha indicato: ‘Avatar: La via dell’acqua’ (di James Cameron), ‘Elvis’ (di Baz Luhrmann), ‘Gli Spiriti dell’isola’ (di Martin McDonagh), ‘The Fabelmans’ (di Steven Spielberg), ‘Tar’ (di Todd Field), ‘Top Gun: Maverick’ (di Joseph Kosinski), ‘Everything Everywhere All at Once’ (dei ‘Daniels’ Daniel Kwan e Daniel Scheinert), ‘Triangle of Sadness’ (di Ruben Östlund, fresco della Palma d’Oro a Cannes), e ‘Women Talking’ (di Sarah Polley)

Oscar 2023: nessuna donna fra i registi candidati. Vediamo chi sono gli attori/attrici in lizza

Riguardo ai registi, e questo ci lascia interdetti, il fatto che tra i registi candidati agli Oscar 2023, non vi sia nemmeno una donna. Leggiamo infatti i nomi di Ruben Ostlund, Todd Field, Martin McDonagh, i Daniels: Daniel Kwan e Daniel Scheinert, e Steven Spielberg.

Fra gli attori selezionati dall’Academy Award, troviamo invece Colin Farrell (‘Gli Spiriti dell’Isola’), Brendan Fraser (‘The Whale’), Austin Butler (‘Elvis’), e Paul Mescal (‘Living’).

Infine, riguardo alle candidate come migliore attrice protagonista, in lizza troviamo Cate Blanchett (‘Tár’), Ana de Armas (‘Blonde’), Andrea Riseborough (‘To Leslie’), Michelle Yeoh (‘Everything Everywhere All at Once’), e Michelle Williams (‘The Fabelmans’).

Max