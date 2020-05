Fiamme in un palazzo in via Acton ad Ostia. L’incendio è divampato in un appartamento al secondo piano. Secondo quanto si apprende nella casa erano presenti due anziani, marito e moglie. L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo. Durante le operazioni di spegnimento il palazzo è stato evacuato. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.