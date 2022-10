Ostia Lido – I consiglieri del M5S denunciano: “Gualtieri e Falconi hanno fallito sulle spiagge di Ostia”

“Ma come si fa a immaginare possibile il mare d’inverno a Ostia. Avete visto la spiaggia di Ostia? Invasa di rifiuti, erosa e ridotta dalle mareggiate, in queste condizioni non invoglia a fare una passeggiata in inverno, piuttosto stimola depressione.

Sempre che si riesca a raggiungere Ostia Lido perché attualmente, tramite la Metromare (come ora viene chiamata la Roma-Lido) o con l’auto, considerato il traffico intenso sulle litoranee, è un’impresa eroica.

Il governo del Municipio X si è attivato sempre tardi: per le concessioni balneari, per i bagnini, per la dog beach, per la viabilità, per tutti i servizi che la spiaggia della Capitale d’Italia dovrebbe garantire, tutti.

Falconi e Gualtieri – a proposito, a chi spetta gestire la spiagge di Ostia, al sindaco di Roma Capitale o al sindaco del Municipio X? Non è chiaro – hanno tardato e sono stati costretti a mettere una pezza a problemi già conclamati. La spiaggia dei cani viene indicata, a stagione inoltrata, in un sito non agibile per cani e proprietari, la stagione balneare compromessa per mancanza di metri quadrati, per assenza di bagnini, per arenili sporchi di rifiuti.

Non abbiamo visto nessuna reale e programmata gestione degli arenili e di conseguenza le spiagge libere sono completamente abbandonate, lasciate in preda alle formiche volanti. Impossibile pensare che d’inverno possa andare meglio anche perché per i gestori, con i rincari dell’energia elettrica, non è economicamente vantaggioso assicurare i servizi balneari.

Altrove, la destagionalizzazione del litorale è già avviata con successo, Ostia invece è ostacolata da un’amministrazione che si è mostrata incapace di un’azione decisa e lungimirante“.

Così in una nota congiunta il consigliere capitolino del M5S e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara e i consiglieri M5S del Municipio X Giuliana Di Pillo, Alessandro Paoletti.

Max