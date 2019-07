Palinsesti Mediaset 2019-20: programmi e novità

Attraverso una lunga conferenza stampa andata in scena ieri sera, Mediaset ha svelato il palinsesto per la stagione 2019/20, tra conferme e novità sono molti i temi di interesse che sono stati affrontati nel corso della serata. Ad esempio spicca la presenza del programma Eurogames, una versione rivisitata dello storico Giochi senza Frontiere. Il prossimo anno inoltre non saranno presenti il Grande Fratello VIp 2 e Temptation Island VIp 2, mentre c’è da registrare l’ingresso di Amici Vip, che sarà condotto probabilmente da Michelle Hunziker. Di seguito il palinsesto completo:

Canale 5: confermato il daytime (Mattino 5, Forum, Uomini e donne, Pomeriggio 5, Verissimo, Domenica Live), i preserali (Caduta libera, Avanti un altro, The Wall e la novità Conto alla rovescia), il Tg5, Striscia la notizia. Prime time: Tu si que vales, C’è posta per te, Amici, Temptation Island VIP, Live non è la d’urso, Grande Fratello VIP (anche durante Natale, con Alfonso Signorini), L’isola dei famosi, All together now e le novità Amici VIP, Euro Games (nuova edizione di Giochi Senza Frontiere, con Alvin e Ilary Blasi). Fiction: L’isola di Pietro 3, Rosy Abate 2, Made in Italy, Il processo, Oltre la soglia, Fratelli Caputo, Scomparsi, Giustizia per tutti (con Raoul Bova).

Italia1: Freedom si sposta da Rete 4, Pio e Amedeo con Low Cost, La Pupa e il secchione, un nuovo programma con Diego Abatantuono in una sfida di comici, poi il nuovo programma Social. Confermato Colorado, Tiki Taka e due serate de Le Iene.

Rete4: confermati Dritto e Rovescio, Quarta repubblica, Cr4 La repubblica delle donne, Quarto grado e Il segreto, oltre a Lo Sportello di Forum, Stasera Italia e Fuori dal coro.

Palinsesti Mediaset, la conferenza stampa

Nel corso della serata hanno preso la parola il direttore generale dell’informazione Mauro Crippa, il direttore generale palinsesti Marco Paolini e l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Proprio quest’ultimo ha spiegato diverse novità presenti nel palinsesto: “E’ certa la champions su Canale 5. Con Savino stiamo pensando ad altre produzioni. Che fine ha fatto Adrian? Noi non siamo soddisfatti di come sono andate le cose, ma è giusto dare una seconda chance ad un grande artista e al suo pensiero. Anche lui ci sembra molto convinto. Lo vuole fare e vuole essere più presente. Sta lavorando e sta lavorando ad uno spettacolo”.

E ancora: “Domenica Live è confermata nel solito orario, ma sarà la D’Urso a decidere se ce la fa o no, perché la domenica per noi è la meno rilevante e abbiamo lasciato a lei piena libertà. Noi non vediamo Netflix o Amazon come concorrenti diretti e la tv generalista non morirà mai. Siamo molto aperti per fare accordi con loro. Dialoghi con loro ci sono, sia a livello pubblicitario che a livello produttivo”, ha concluso Pier Silvio Berlusconi.