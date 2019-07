Pallanuoto, Settebello in finale! Ora la Spagna

Il Settebello non sbaglia mai, è sinonimo di vittoria. I ragazzi della nazionale di Pallanuoto battono l’Ungheria 12 a 10 ed accedono alla finale del Mondiale in Corea del Sud conquista anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Una prova super per gli azzurri del ct Sandro Campagna, che nell’atto conclusivo del torneo affronteranno la Spagna vincitrice dell’altra semifinale contro la Croazia per 6-5.

Settebello in finale, Campagna: “I ragazzi sono stati fantastici”

Al termine dell’incontro il ct Campagna ha espresso tutta la sua gioia per la finale conquistata: “I ragazzi sono stati fantastici, siamo a Tokyo ma comunque c’è una finale da giocare. Ora non dobbiamo sentirci appagati, perché contro la Spagna sarà una partita equilibrata. In finale voglio una squadra affamata per conquistare la medaglia d’oro, perché solo quella rimane per tutta la vita.

“E’ stata una partita stupenda, piena di emozioni, di tattica, di tecnica, di forza fisica e mentale. Una partita bella anche da vedere Echenique premiato come miglior giocatore? Lo sapevo, stava giocando bene, gli mancava solo il tiro, gli ho detto di non preoccuparsi perché sarebbe entrato e oggi si è sbloccato con una grande partita”, ha concluso Campagna.