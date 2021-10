Paola Ferrari e la ‘gaffe’ su Ferran Torres: “Ho fatto di peggio” – Video

“Non c’è stata nessuna gaffe: mi sarà uscita una ‘d’ in più ma so benissimo chi è Ferran Torres e chi è Fernando Torres, è evidente. Ho fatto molto di peggio, questa non è una gaffe”. Così Paola Ferrari risponde all’Adnkronos, ironizzando sugli ‘sfottò’ che oggi imperversano sul web al suo indirizzo. Durante il commento post partita di ieri relativo a Italia – Spagna, la conduttrice ha parlato della doppietta di Ferran Torres, che ha permesso alla Spagna di guadagnare l’accesso alla finale di Nations League. Per tifosi e ‘abitanti’ di Twitterm la giornalista ha pronunciato il nome di un ormai ex calciatore, Fernando Torres, scambiandolo quindi con l’autore dei due gol.

“Gaffe è quando dici che l’allenatore della nazionale è Sacchi e non Mancini -incalza la conduttrice- Posto che un errore può comunque capitare, io di gaffes ne ho fatte, e ne farò anche di peggio, ma questa non lo è di sicuro”, conclude la Ferrari.