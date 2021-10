Papa, blitz di un bimbo a udienza generale per salutarlo

Blitz di un bambino a inizio udienza generale nell’Aula Nervi per salutare il Papa. Bergoglio lo fa salire sul palco dell’Aula e lo lascia libero di giocare ed esprimersi. “Mi è venuto in mente quello che Gesù diceva sulla spontaneità dei bambini, il bambino si muoveva come fosse a casa sua, anche voi se non vi fate come bambini non entrerete nel Regno dei cieli, io ringrazio questo bambino per la lezione che ci ha dato a tutti, i bambini non hanno traduttore automatico dal cuore alla vita, il cuore va avanti”, dice a braccio il Papa.