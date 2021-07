Parenzo: “Insultato, primo che querelo è Paragone”

“Annuncio: da oggi chi mi attribuisce frasi mai dette, verrà immediatamente denunciato! Ricevo da giorni minacce e insulti dal mondo Novax, oggi si passa al piano legale. Il primo fortunato a vincere la querela si chiama Paragone (ex lega, ex 5 stelle)”. Così su Twitter il giornalista David Parenzo, avvisando che adirà le vie legali in risposta a chi gli mette in bocca dichiarazioni che non ha fatto.

“Auguri a Parenzo. Ovviamente ci sarà la controquerela”. Queste le parole con cui il senatore Gianluigi Paragone ha commentato con l’Adnkronos il tweet di Parenzo.