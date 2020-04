Pasquetta: a Milano 600 multe a persone in giro senza un valido motivo.

9148 sono le persone controllate nella giornata di Lunedì da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Di queste 576 erano in giro senza un valido motivo e sono state quindi multate per aver disobbedito al decreto in vigore.

Controllate anche le attività commerciali e su 1659 controlli è stata emessa una sola denuncia.

Attraverso il monitoraggio anonimo dello spostamento delle celle telefoniche utilizzate dagli smartphone è stato possibile controllare gli spostamenti dei cittadini milanesi.

“A Pasqua abbiamo avuto gli stessi movimenti di una domenica normale, si sono attestati al 25% ed è un dato positivo. È andata meglio di come temevamo, visto che sabato 11 aprile la percentuale di spostamenti era attorno al 32% e la scorsa settimana abbiamo registrato un aumento in termini percentuali di circa 3%.

A Pasqua sono stati intensificati i controlli e la maggior parte dei cittadini si è comportata in maniera responsabile restando in casa, invertendo il trend di crescita dei giorni scorsi“.

Queste le parole a commento del vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala.