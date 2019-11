Paul McCartney: “Torno in Italia, suonerò a Napoli e a Lucca”

“Non posso credere che siano passati sette anni dal nostro ultimo concerto in Italia. Ci siamo divertiti tantissimo in quell’ultimo viaggio quindi siamo certi che queste saranno due serate memorabili per noi e non vediamo l’ora di tornare. Un ulteriore bonus per me è il fatto che questa sarà la mia prima volta di sempre a Lucca. Tieniti pronta a scatenarti, Italia!“.

Alla fine è stato lo stesso Paul McCartney a ‘sciogliere’ il nodo, annunciando l’imminente ritorno live nel nostro Paese.

Reduce dai fasti del suo tour mondiale ‘Freshen Up’ (con il quale ha già fatto 39 concerti in 12 paesi), dopo l’incredibile sold out estivo di Los Angeles, l’ex Beatles è dunque pronto a rimettersi in moto per affrontare l’Europa.

A rendere ‘magico’ il ritorno del ‘Sir’ in Italia, è l’annuncio del concerto a Napoli – dopo ben 29 anni – dove si esibirà mercoledì 10 giugno 2020, in Piazza Plebiscito. La seconda data italiana sarà invece quella di Lucca, dove suonerà nell’ambito dell’annuale ‘Summerfest’, sabato 13 giugno, sulle Mura Storiche.

E’ già iniziata la caccia al biglietto…

Max