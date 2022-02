Paura al Quarticciolo: cosa è successo

Difende la figlia che litigava con il fidanzato 19enne, sparandogli con una pistola a piombini in mezzo alla strada. Domenica di paura al Quarticciolo. Ad intervenire in via Ostuni, gli agenti della polizia.

Il giovane centrato ai testicoli e al fianco con i pallini sparati da un’arma ad aria compressa, non è grave ed è stato portato al San Giovanni. Ma i momenti di tensione non sono finiti lì. I poliziotti del distretto di Torpignattara intervenuti intorno alle 15:20 sono stati circondati da alcuni ragazzi del quartiere che volevano impedire l’intervento delle forze dell’ordine e aggrediti poi dal 19enne ferito.

Al ragazzo, portato in ospedale, è stato quindi notificato anche un misura cautelare per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Con qualche difficoltà e l’aiuto di altre pattuglie, inoltre, gli agenti hanno anche identificato e interrogato il padre della ragazza: la sua posizione è al vaglio e potrebbe essere denunciato per lesioni. Così come da prassi, verranno fatti accertamenti anche sulla pistola ad aria compressa usata dall’uomo. Le indagini tuttavia, dovranno far luce anche sulla posizione del ragazzo ferito.