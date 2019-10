‘Peccati immortali’, Roncone Cazzullo al Piccolo Eliseo

Lunedì prossimo, 7 ottobre, alle ore 18.30 sul palco del Piccolo Eliseo arriva ‘Peccati immortali’, il nuovo libro firmato da Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone.

Ovviamente i due autori interveranno nell’ambito della presentazione condotta da Pierluigi Pardo. Tra gli altri, parteciperanno Filippo Ceccarelli, Roberto D’Agostino, Marco Follini, Giampiero Mughini, Barbara Palombelli, Adriano Panatta, e Walter Veltroni.

Nel corso della presentazione, l’attrice Claudia Gerini farà alcune letture.

Ma veniamo all’opera. Roma. Tra qualche anno. Salvini è caduto, dopo che un barcone di migranti è affondato davanti a un porto chiuso. Ora al governo ci sono il Pd e il Popolo dell’Onestà. Ma il premier è debole e il nuovo ministro dell’Interno prepara un piano per prendere il potere. Su questo scenario si apre il giallo. Il cardinale Michelangelo Aldrovandi, l’unico conservatore a essersi conquistato la fiducia del Papa, viene trovato morto in circostanze oscure. Lo scandalo è messo a tacere. Ma Remedios, la suora che lo accudiva, ritrova un telefonino con quattro foto. Che compromettono – per un curioso dettaglio – il leader emergente del Popolo dell’Onestà. Il telefonino viene rubato. E lo cercano in molti. Per quelle foto, che possono far saltare il governo e il Vaticano, si tenta di uccidere. Si uccide. Ci si uccide. Sulla scena compaiono i servizi, i gendarmi del Papa, un vecchio senatore che sa tutto di tutti, un killer con uno strano vizio e un peso sulla coscienza. E compare una ex spia, Leone Di Castro detto Gricia per la sua voracità, che con suor Remedios forma una coppia di investigatori sottovalutata e quindi sorprendente. In un vortice di colpi di scena, delitti e situazioni grottesche, drammi e farse, Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone portano il lettore nei bassifondi e nell’empireo della capitale, nei campi della mafia nigeriana e nelle feste dei padroni di Roma, sino alle stanze segrete del potere e in fondo agli abissi dell’animo umano. Il racconto, tra personaggi reali e altri immaginari, consegna il ritratto del nostro Paese, del nostro popolo, del nostro tempo. E quando tutti i nodi sembrano sciogliersi, ecco che si profila la vera minaccia che incombe sulla cristianità.

Aldo Cazzullo (Alba, 1966) è inviato speciale del Corriere della Sera. I suoi saggi sulla storia e l’identità italiana hanno venduto oltre un milione di copie. Nel 2011 ha pubblicato da Mondadori il romanzo La mia anima è ovunque tu sia.

Fabrizio Roncone (Roma, 1963) è inviato speciale del Corriere della Sera. Con Rizzoli, nel 2016, ha pubblicato il noir La paura ti trova.

Il Piccolo Eliseo è in via Nazionale 183 – L’ingresso libero fino a esaurimento posti

Prenotazioni sulla piattaforma Eventbrite: https://eliseo-cultura-peccati-immortali.eventbrite.it

