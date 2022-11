Pendolari Roma-Ostia – Zingaretti dopo le elezioni si dimette.  Ma non lo avrebbe già dovuto fare 2 mesi fa?

Pendolari Roma-Ostia – Zingaretti dopo le elezioni si dimette. Ma non lo...

Dal Direttivo del Comitato Pendolari Roma Ostia, in merito alle dimissioni del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, riceviamo una lettera aperta:

“Con l’elezione a Parlamentare in tasca (cui nessun medico lo aveva costretto), il Presidente Zingaretti si sarebbe dovuto dimettere da due mesi per incompatibilità con la carica di Presidente della Regione Lazio.

Troppe cose da “fare” e posizioni da “sistemare” prima di far cadere la Giunta, prefigurando elezioni anticipate in Regione.

Alla fine il Presidente ha rassegnato le sue dimissioni ieri, con un evento in cui ha magnificato il suo operato nel corso dei quasi 10 anni di gestione.

Noi pendolari invece lo ricordiamo come il devastatore delle ferrovie ex concesse, che in dieci anni sono state catapultate all’inferno.

Mai nessuno come lui e i suoi assessori ha avvelenato la vita di chi ogni giorno ha perso porzioni di tempo di vita aspettando treni che non arrivano, o si rompono, investimenti arrivati fuori tempo massimo e spesi ancora solo parzialmente.

Non ci ha mai voluto ricevere, nonostante le reiterate richieste. Verso di lui, i suoi amministratori e le maggioranze che lo hanno sostenuto in Regione, i pendolari puntano il dito delle responsabilità per l’apartheid trasportistico a cui ci hanno relegato.

Riproponiamo sul Blog del Comitato Pendolari Roma Ostia (link: https://ostiaroma.wordpress.com/) un post a firma congiunta dei Comitati Pendolari delle ferrovie ex concesse del settembre scorso, che ribadiamo pienamente”. Il Direttivo Comitato Pendolari Roma Ostia

Max