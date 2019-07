Perfetti sconosciuti è il film che ha più remake

Un tema ‘pruriginoso‘ ed a tratti inquietante che, nel bene e’nel male’, non poteva non toccare ciascuno di noi. Trovarsi una sera in coppia con amici ed amiche e condividere pubblicamente ciascuna chiamata o messaggio ricevuto spiegandone i motivi… diciamocelo: roba da far rizzare i capelli anche ad un perfetto parrocchiano.

Ed è su questa felice intuizione che, nel 2015, il regista paolo Genovese ha costruito il suo record cinematografico personale: ad oggi infatti ‘Perfetti sconosciuti‘ è il film che vanta il più alto numero di remake. In particolare il film interpretato tra gli altri da Anna Foglietta, Valerio Mastandrea, Kasia Smutniak, Marco Giallini, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo e Alba Rohrwacher, oltre ai 10 film già ‘replicati (nella trama), ne conta altri 8 in lavorazione, tra cui uno negli States dove sembra vi lavori l’eccellente premio Oscar Charlize Theron.

Perfetti sconosciuti? Un colpo di fortuna

Come ha tenuto a commentare il regista Genovese su ‘Repubblica’ a proposito di questo suo record: “Ci sono film più belli, ma ha saputo intercettare un fenomeno sociale in cui tutti si sono identificati. Non so se mi ricapiterà mai, ho avuto fortuna”.

Nello specifico ‘Perfetti sconosciuti’ (che tra l’altro ha ottenuto 3 Nastri d’Argento e 2 David di Donatello), è stato replicato e girato in Corea del Sud, Ungheria, Messico, Turchia, India, Cina, Francia, Spagna, Grecia, e Russia, meritandosi a pieno diritto un posto nel Guinness dei primati.

Max