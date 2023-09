Personale Comune di Roma – De Santis (CR): “Catarci autocertifica il suo fallimento e lancia l’SOS alla Meloni”

“L’assessore Catarci lancia un disperato SOS al Governo Meloni e, di fatto, certifica l’assoluta incapacità dell’Amministrazione Gualtieri di rilanciare le sorti della macchina amministrativa capitolina.

Una richiesta di aiuto che contrasta nettamente con alcune dichiarazioni rilasciate nel recente passato dal titolare delle deleghe al Personale che decantavano i risultati eclatanti di questa Giunta in materia di politiche assunzionali.

Con il suo appello al Governo, Catarci ammette di fatto di non essere stato in grado o, comunque, di non aver fatto pressoché nulla in fatto di strategia e programmazione. Lo stesso Pd prenda atto di questo ennesimo flop in un settore di vitale importanza per l’ente.

Ovviamente ci auguriamo – per il bene della nostra città – che il Governo raccolga questa richiesta di sostegno, ma non possiamo non rammentare come lo stesso sindaco Gualtieri, allorché ricopriva l’incarico di Ministro dell’Economia e delle Finanze, non mosse un dito in questa direzione ma, al contrario, avallò per Roma Capitale capacità assunzionali più basse rispetto a quelle di Milano.

Questo è il passato, ora tocca andare avanti e pensare a un serio rilancio di Roma Capitale.

A tal proposito, suggeriremo a Catarci di accelerare lo scorrimento delle graduatorie vigenti di Roma Capitale e, dopo averle esaurite, di chiedere la condivisione di altre graduatorie, ad esempio quella del Ripam Formez, dove migliaia di vincitori idonei sono tuttora in attesa di assunzione. Ciò assicurerebbe la copertura dei posti vacanti in organico sulla base di concorsi già espletati“.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis.

Max