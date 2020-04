Pesce d’aprile: divertenti scherzi da fare il 1 aprile su Whatsapp

Oggi, 1 aprile, è la giornata dedicata agli scherzi divertenti da fare a tutti gli amici, parenti e conoscenti: il pesce d’aprile, una lunga tradizione giocosa che è diffusa in tutto il mondo.

Dalle burle bonarie agli scherzi più “pesanti”, in tantissimi si mobilitano in questa giornata per giocare dei tiri mancini a qualcun altro, scegliendo la vittima perfetta e cercando di essere il più convincenti possibile.

Quest’anno, se da un lato con l’emergenza coronavirus probabilmente tante persone avranno l’umore basso e non avranno voglia di scherzare, tanti altri invece vorranno approfittare di questa giornata per svagarsi e non pensare a quello che ci succede intorno.

Ecco allora qualche esempio di scherzo divertente per il pesce d’aprile che potete fare ad amici e parenti, anche da inviare su messenger e whatsapp.

Scherzi divertentida fare il 1 aprile: scegliere la vittima, inventare una storia, essere convincenti per un pesce d’aprile perfetto

Oggi bisogna stare attenti anche alle notizie che circolano, perché in passato anche colossi come Google si sono dedicati agli scherzi del pesce d’aprile. Nel 2007 infatti Big G diffuse la notizia di un nuovo collegamento a Internet totalmente gratis grazie alle onde dello scarico dell’acqua.

Il primo pesce d’aprile documentato da parte dei media, invece, è quello della BBC e risale al 1957: un servizio sulla raccolta di spaghetti in Svizzera, così convincente da spingere alcune persone a telefonare all’emittente per acquistarli.

Ma passiamo a qualche scherzo divertente che possiamo fare ai nostri amici su whatsapp. La prima cosa da fare è scegliere la propria vittima, e individuare il suo punto debole per cogliere nel segno.