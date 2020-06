Pianura, due operai morti travolti da una frana

Tragedia a Pianura, dove una frana ha travolto e ucciso due operai che stavano lavorando all’innalzamento di un muro. I due corpi sono stati estratti dalla macerie: sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia e gli agenti dell’anti abusivismo.

Ancora da accertare l’identità di uno dei due operai vittime della frana, così come le cause dell’incidente mortale, avvenuto in via Caianello. Secondo una prima ricostruzione gli operai stavano lavorando all’innalzamento di un muro contenitivo di una palazzina. La frana li ha sorpresi e travolti mentre stavano scavando.

Notizia in aggiornamento