Pietro Antonio Migliaccio, chi è il nutrizionista della tv morto oggi

Addio al professor Pietro Antonio Migliaccio. Il nutrizionista famoso per le numerose apparizioni in tv è morto a 86 anni a Roma. Il medico, docente in Scienza dell’alimentazione e specialista in Gastroenterologia, era ricoverato per un una malattia.

Migliaccio era presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione, e uno dei primi divulgatori televisivi per quanto riguarda l’alimentazione. Il medico era stato ricoverato a Roma dopo un malore improvviso.

Nato a Catanzaro, ma laureatosi a alla Sapienza di Roma in Medicina e Chirurgia, ha dedicato la vita alla sua disciplina non risparmiandosi mai per quanto riguarda la spinta educativa e divulgativa. Sui suoi profili social sono presenti ancora adesso numerosi suggerimenti per una corretta alimentazione in tutti i momenti della giornata, nelle varie stagioni e in fasi particolari della vita, come dopo le vacanze o sotto esami.