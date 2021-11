Pigneto, maxi voragine stradale, cosa è successo

Ieri al Pigneto il manto stradale ha ceduto in via Guglielmo Albimonte dove si è aperta una maxi voragine che ha determinato la decisione di chiudere la strada.

L’intervento degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 16:30 per gestire l’apertura della grossa buca profonda circa 5 metri, che hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza in tempi celeri la via con la chiusura dell’area interessata. Sopraggiunte in ausilio ulteriori unità dei caschi bianchi per le necessarie deviazioni del transito veicolare sulle vie circostanti.

Sul posto anche i vigili del fuoco, allertati per le verifiche di competenza. SEGUONO AGGIORNAMENTI