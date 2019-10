Pippi Calzelunghe, un film per festeggiare i suoi 75 anni

“Insieme a David Heyman, forte di un’impressionante esperienza nel portare grandi opere letterarie sullo schermo, e con Studiocanal, siamo fiduciosi di aver trovato un team in grado di capire e apprezzare il pieno valore di Pippi Calzelunghe e sviluppare film che catturino sia la giocosità che la serietà nelle opere di mia nonna. Siamo quindi molto entusiasti e lieti di annunciare questa collaborazione. Sono particolarmente entusiasta di annunciarlo ora, quando stiamo pianificando il prossimo 75esimo anniversario di Pippi Calzelunghe nel 2020 insieme a una campagna globale a sostegno dell’importante lavoro di Save the Children per Children on the Move”.

E’ a dir poco raggiante Nils Nyman, nipote di Astrid Lindgren, e ceo di Astrid Lindgren Film.

Era il 1945 quanto la scrittrice svedese diede vita alla bambina dai super poteri. Anarchica, generosa, pratica e carina, con i lunghi capelli rossi raccolti in due trecce a corna di bue, ed il viso generoso di lentiggini, Pippi conquistò subito l’ammirazione dei suoi lettori. Basti pensare che, in soli tre anni la Lindgren pubblicò tre libri con le sue avventure, vendendo – tradotte in 77 lingue – la bellezza di oltre 65 milioni di copie.

Oggi, 75 anni dopo, questa bimba ‘emancipata’, continua a meravigliare le nuove generazioni sia grazie all’ormai storica serie televisiva (debuttò nel 1969), che alle versioni in cartoon che affollano le piattaforme digitali. In tutti questi anni infatti Pippi non è mai mancato nel vissuto dei bambini, al cinema, l’ultima trasposizione risale al 1988, quando gli usa produssero ‘Le nuove avventure di Pippi Calzelunghe’.

Ed ora, come annunciato, la Astrid Lindgren Company, Studiocanal, ed Heyday Films, hanno anticipato la lavorazione di una nuova pellicola da lanciare nel 2020.

Tanto per dare idea di cosa abbia rappresentato per le passate generazioni, la bambina con una scimmietta ed un cavallo per amici, bastano le parole pronunciate in suo favore dall’ex Firts Lady americana Michelle Obama, che ha rivelato: “Ero davvero affascinata da questa bambina forte che era al centro di tutto. Era quasi magica in un certo senso. Voglio dire, era più forte e più tosta di chiunque altro. Aveva una forza sovrumana”.

Max