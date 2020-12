Pippo Baudo è morto. Squallido ‘scoop’ di un sito, smentito dallo stesso conduttore: “Faccio le corna…”

Da una parte una sorta di ‘rassegnazione’ nazionale a seguito della quale, dopo aver assistito in un agghiacciante susseguirsi di notizie, alla sterminata sequela di morti ‘illustri’ (da Proietti a D’Orazio, da Sean Conery a Maradona, ecc.), ormai siamo pronti ad accettare qualsiasi disgrazia.

Dall’altra, una forma di becero ‘giornalismo’ sempre più sfrontata, morbosa, che non indaga le verità, non cerca le motivazioni che contribuiscono a questo diffuso mal di vivere ma, al contrario lo cavalcano, alimentando la tracimazione di merda che straripa dalle pagine social.

Pippo Baudo è morto: l’angoscia e la sorpresa scuotono gli utenti dei social

Dunque è bastato poco perché oggi un sito votato al ‘gossip’, sparando ‘la cazzata del giorno’, creasse il bailamme nei social.

Del resto un po’ la ‘veneranda’ ma splendida età del personaggio in questione, dall’altra, come dicevamo, l’avvento di un virus subdolo, che a dispetto di età o status sociale, non risparmia dolori a nessuno, ed in pochi minuti ‘la notizia della disgrazia’ ha attecchito subito ed ovunque.

Ed eccolo il lancio’: “E’ morto Pippo Baudo”. Noooo, pure Pippo no! Apriti cielo! Tra l’altro – e qui è lecito sospettare – il sito non si è limitato soltanto a dare la notizia ma, addirittura, l’ha resa ancora più credibile, indicando un preciso ospedale, gli orari, insomma: troppo ‘perfetto’ per non sembrare vero.

Pippo Baudo: “Ogni anno questa storia, faccio le corna. Così mi allungano la vita”

Così, tra una lacrima e l’altra, mentre dai siti i fan dedicavano a Pippo tutta la loro folle ammirazione, e le agenzie di stampa si apprestavano a lanciare il ‘coccodrillo’ (vita, dati ed eventi di un personaggio scomparso), raggiunto telefonicamente dall’agenzia di stampa AdnKronos, è stato proprio l’amato conduttore nazional-popolare a smentire lo ‘scoop’: “Faccio le corna – ha incalzato Pippo ironizzando – succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita”.

Che paura: lunga vita a Pippo!

Max