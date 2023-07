PNRR, modifiche del Governo

Il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha presentato nella cabina di regia di Palazzo Chigi la proposta del governo per la modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che dovrà essere sottoposta alla Commissione Ue per il via libera alle modifiche.

Spariscono 9 misure per un valore di 15,9 miliardi su 191,5. Questi interventi, assicura il governo, saranno salvaguardati tramite la copertura con altre fonti di finanziamento, come il Piano nazionale complementare al Pnrr e i fondi delle politiche di coesione.

“Per taluni interventi sono emerse criticità rilevanti che non consentono la conferma del finanziamento a valere sul Piano. In tale contesto il governo attiva le misure necessarie per riprogrammare le risorse a favore di interventi coerenti e realizzabili nei tempi previsti e, contemporaneamente, assicura il completo finanziamento degli interventi stralciati dal Pnrr”. E’ quanto si legge in una sintesi del piano di modifica del Piano diffusa dal ministero degli Affari Europei alla fine della Cabina di Regia.

“Complessivamente sono previsti interventi per 19 miliardi che andranno a beneficio della crescita economica, occupazionale e di tutti i principali settori strategici selezionati in base ai criteri del RepowerEu relativi sia al raggiungimento degli obiettivi in ambito energetico sia alla tempistica di realizzazione entro il 2026”. E’ quanto sottolineato al termine della riunione della cabina di regia sul Pnrr. Il Repower, ha detto Raffaele Fitto, prevede 3 investimenti (reti, efficientamento e filiere produttive) e 6 riforme.