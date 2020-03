Polla, il parroco don Paolo dice la messa su Facebook ma attiva i filtri: il VIDEO

La preghiera non ha limiti né confini. E se le chiese chiudono e non è possibile recarvici, sono i parroci ad arrivare direttamente nelle case di ognuno. Senza infrangere nessun decreto, perché in questo caso basta una connessione internet.

Ed è stato proprio questo l’intento che ha spinto don Paolo, parroco di Polla, a dire una messa in diretta Facebook, per dare modo a tutti i fedeli di poterla seguire da casa. Un modo per sentirsi più vicini e superare le barriere imposte dal decreto contro il coronavirus.

La messa diventa uno spasso in modo involontario

Un intento nobile che il parroco ha quindi preso a cuore, tanto da cimentarsi con la diretta sul social network da solo, senza l’aiuto di nessuno. Un’intraprendenza che lo ha portato a premere un pulsante di troppo dando vita ad un siparietto comico non voluto. Avviando la diretta, infatti, il parroco di Polla ha premuto accidentalmente il tasto dei filtri Facebook, che danno vita ad effetti colorati e bizzarri.

Il tutto si è tradotto con una messa in cui il parroco in questione assumeva le sembianze di personaggi sempre nuovi, da un mago a un lupo, passando per un Blues Brother. Insomma, una serie di effetti che hanno reso la messa divertente anche se in modo involontario. Di certo un gesto da applausi per il parroco che ha cercato di essere il più vicino possibile ai suoi fedeli senza lasciarli soli