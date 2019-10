Pomeriggio 5: con Barbara D’Urso la nuova puntata. Ospiti del 28 ottobre

Ritorna Pomeriggio Cinque, il programma di Barbara D’Urso. In questa puntata come sempre il confronto tra opinionisti e ospiti sui temi del giorno.

Pomeriggio Cinque: anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti. Caos con i cani in studio

Nell’ultima puntata, la confusione generale è nata questa volta non per gli ospiti “umani” ma per via degli amici a quattro zampe.

Barbara d’Urso è stata infatti costretta a interrompere gli ospiti e mandare in onda un servizio. Questo perché è stato necessario ristabilire l’ordine in studio.

Il cane di un ospite infatti ha iniziato ad abbaiare contro il cane di Patrizia Groppelli , che impaurita ha preso il suo cucciolo in braccio ed è scappata via.

Alla fine del servizio, la conduttrice ha tranquillizzato il pubblico, dicendo che per la sicurezza degli animali ha preferito farli andare fuori dagli studi di Pomeriggio Cinque, evitando così che si facessero del male tra di loro.