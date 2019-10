Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 4 ottobre, oggi su Canale 5. Gli ospiti di Barbara D’Urso

Che piaccia o no, l’appuntamento pomeridiano con Barbara D’Urso e il suo programma Pomeriggio Cinque è ormai irrinunciabile in tv. Anche oggi una nuova puntata, a partire dalle 17 su Canale 5.

Pomeriggio Cinque: quando inizia su canale 5, streaming Mediaset Play, repliche. Gli ospiti di oggi, anticipazioni. Cecchi Paone furioso lascia lo studio

In attesa di anticipazioni sulla puntata di oggi, è da segnalare il momento di furioso parapiglia che si è generato nella puntata di ieri di Pomeriggio 5. L’argomento in questione era più che mai in grado di dividere, in quando si parlava di vegetariani e dieta vegana.

Daniela Martani, vegana e animalista, era ospite della trasmissione ed è subito andata in contrasto con il giornalista Alessandro Cecchi Paone, in collegamento esterno, che a un certo punto ha abbandonato la sua postazione per la rabbia.

Solo in un secondo momento è ritornato e si è preso il rimbrotto di Barbara D’Urso:”Ci vuoi chiedere scusa?”. Cecchi Paone ha risposto: “Voi mi dovreste chiedere scusa per avermi fatto parlare di scienza con la Martani“, per poi lasciare di nuovo la diretta.

“Non volevo che chiedesse scusa agli ospiti, ma a chi lavora per Pomeriggio 5. Se io vado a cena da qualcuno e litigo con uno dei commensali, prima di lasciare la cena, mi scuso con il padrone di casa” ha detto Barbara D’Urso.