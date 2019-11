Pomeriggio Cinque, 18 novembre: le anticipazioni della puntata di oggi

Sta per iniziare un’altra settimana anche per Pomeriggio Cinque, il programma d’infotainment condotto da Barbara D’Urso. Sotto la testata Videonews, il rotocalco terrà compagnia agli italiani prima di passare la linea a Gerry Scotti e al suo nuovo quiz Conto alla Rovescia. Aspettiamoci di tutto, tra collegamenti in tutta Italia per i fatti di cronaca, e il talk, spesso accesso, in studio.

Pomeriggio 5: anticipazioni, ospiti, collegamenti, quando va in onda su Canale 5 e in streaming

Nella puntata di oggi, che potete vedere live dalle 17:15 o on demand su Mediaset Play, si parlerà di gossip. In particolare si tornerà sul triangolo tra Kiko Nalli, Ambra e Gaetano Arena, con una possibile ipotesi di complotto da parte della Lombardo. Inoltre, Biagio D’Anelli in studio presenterà la fidanzata.

Si tratterà anche della storia della signora Graziella, sposata con un uomo dopo un annuncio sul giornale. Sembrerebbe che lo hanno rinchiuso in una struttura e proveranno a rintracciarlo.

A Salemi, invece, si parlerà di un’anziana massacrata e buttata nel dirupo. In collegamento dal letto d’ospedale sarà in collegamento. Si tornerà a parlare della storia di Beatrice, la donna accoltellata e perseguitata.