Pornhub, disabile fa causa: senza i sottotitoli, non capisco i dialoghi: la risposta del sito

Una notizia che farà parlare e che, già da adesso, sta facendo molto discutere. Un disabile ha denunciato Pornhub, disabile perchè, dice “senza i sottotitoli, non capisco i dialoghi”. E il sito risponde direttamente. Ma è tutto vero? E come è andata la intera faccenda?

Ecco quello che emerso nell’ambito di una news che sta spopolando sul web e non solo. Quella della causa a Pornohub per mancanza di sottotitoli.

Pornhub, disabile fa causa: senza i sottotitoli, non capisco i dialoghi: la replica

Come noto, Pornhub, è ilsito di porno gratuito più grande al mondo: un network rinomato tra gli amanti del genere che, ora, finisce in tribunale. A citare in giudizio il portale del portno è Yaroslav Suris, un utente disabile, che ha chiamato in causa la notissima la piattaforma perché i video non sono adatti a essere usufruiti da tutti. Per quale motivo? Come detto, a causa della mancanza di sottotitoli.

Stando a quanto riporta il sito TMZ, l’utente in particolare ritiene che che la piattaforma Pornohub diffonda video discriminanti per le persone non udenti. Nella sua citazione legale, Suris si riferisce in particolare ad una serie di video identificati con titoli che lasciano pochi dubbi sull’argomento e sulle immagini.

Ma quanto pare, l’utente non è riuscito a cogliere appieno i dialoghi tra i protagonisti delle clip e ritiene che questo gli abbia impedito di fruire pienamente del prodotto.

La mancanza di sottotitoli esaustivi, del resto, rappresenterebbe una violazione di quanto previsto dal Disabilities Act. Suris, stando alla versione di TMZ, avrebbe pertanto citato Pornhub per danni e pretendendo i sottotitoli nei filmati.

«A quanto pare, Yaroslav Suris fa causa a Pornhub sostenendo che avremmo ostacolato l’accesso delle persone non udenti ai nostri video. In genere non rilasciamo commenti su cause in corso, ma vorremmo cogliere l’occasione per evidenziare che abbiamo una categoria con sottotitoli», ha dichiarato il vicepresidente di Pornhub, Corey Price, allo stesso TMZ.