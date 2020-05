Pornostar: ecco le 10 più cliccate al mondo. Unica ‘outsider’ Kim Kardashian, è comunque tra le più ambite..

La quarantena è lunga, monotona e, soprattutto, con il passar dei giorni, a meno che non ci si applichi con regole ferree e un ordine igienico ed alimentare ben preciso, inevitabilmente si cade in preda ad una confusione totale. Così, nella maggior parte dei casi, si mangia ad orari prima impensabili e, soprattutto la notte (visto che al mattino la sveglia tace), si tira tardissimo.

Ora, visto che la ‘noia’ gioca brutta scherzi, si riacquisisce una sorta di ‘libertà adolescenziale’, dove finalmente il tempo concede spazi e libertà prima occupate da responsabilità ed incombenze varie.

E come hanno riportato diverse agenzie di stampa, una delle conseguenze più ‘curiose’ – ma non più di tanto – è che in Italia le visite ai siti per incontri hard sono cresciute di oltre il 25%. Ancor più poi le visualizzazioni di portali intitolati ai film hard, con un ordine ben preciso, quasi a ripercorrere una sorta di classifica che racchiude in toto le pornostar maggiormente seguite al mondo.

Ma chi sono?

Da questa settimana abbiamo quindi deciso di dedicarci a questo settore diciamo di ‘nicchia’ – in realtà molo più popolare di quanto si pensi – andando a conoscere da vicino le ‘desideratissime’ protagoniste di questo ‘segreto’ mondo carnale.

Ora, premesso quindi l’incredibile surplus di traffico registrato nei portali di intrattenimento a ‘tre ics’ (xxx), abbiamo scelto Pornhub: uno, perché a differenza del sito dell’Inps (andato in tilt in un’ora), questo server riesce tranquillamente a sopporta qualcosa come 40 mln di contatti al giorno e, due, per la straordinaria completezza dei suoi contenuti, per altro tutti facilmente gestibili.

Oltretutto, Pornhub stila una serie di classifica di preferenze di generi, e contesti, nonché quella che a noi interessa: le pornostar maggiormente seguite dagli utenti.

Premesso che ora alla domenica ci concentreremo su ciascuna attrice, con dovizia di particolari (misure, vita privata, fil, tempo libero), intanto oggi vediamo insieme chi sono e come figurano nella top-ten delle più ‘cliccate’, queste amatissime giovani di scultorea fattezza.

Tanto per dare idea dell’affidabilità di questa classifica, il fatto che le prime tre posizioni son occupate da tre indiscusse ‘star’ del genere, ciascuna delle quali seguitissime ovunque.

1) A dispetto dei suoi appena 23 anni (è nata a Chicago il 6 settembre del 1966), oltre che per sue ‘indiscusse capacità’ raccontate dalle pellicole che interpreta, Lana Rhoades è anche un abile imprenditrice. La vetta della classifica, a fronte delle oltre 345 milioni di visualizzazioni ricevute, è indiscutibilmente sua.

2) Naturalizzata americana, Mia Khalifa è in realtà di origini libanesi (è nata a Beirut il 10 febbraio del 1993), sebbene abbia dato l’addio ai set hard nel 2016, ancora oggi ‘viaggia’ ad una media di 269 milioni di visualizzazioni. E se dopo 4 anni le sue clip valgono ancora tutto questo interesse, evidentemente Mia ha davvero molto da far vedere…

3) ’Florida’ non solo d’aspetto, ma anche di nascita (è nata a Loxahatchee il 9 luglio del 1991), la ventinovenne Riley Reid, è ora tornata al terzo posto in virtù di un’altalenante presenza di utenti sui suoi video, che la vedono come una delle più presenti fra i primi 10 posti. Basti pensare che, complessivamente, ha toccato quota 585 milioni di clic.

4) Nata a Miami il 19 novembre del 1995, Abella Danger prosegue imperterrita la scalata verso la vetta, grazie ad un crescendo di interesse che in pochissimo tempo l’ha vista passare dal settimo direttamente al quarto posto. In 308 milioni hanno ‘attentamente’ visualizzato le sue peformance.

5) Conosciuta come Brandi Love, Tracey Lynn Livermore è la star per eccellenza. Basta infatti dare un’occhiata al suo ‘medagliere’ per capire di che livelli si parla. Una storia strana quella di questa ragazza di Raleigh (il 29 marzo del 1973), nata ricca – suo nonno era un famoso finanziere, Jesse Livermore – e divenuta attrice hard ‘per passione’. La metà classifica è tutta sua anche perché, passata la gioventù si è trasformata come ‘icona milf’. Ed oggi può contare su oltre 239 milioni di clic.

6) Se nell’affollatissima industria del porno, costellata di ragazze da ‘virtù inimmaginabili’, in sesta posizione compare lui, unico uomo, evidentemente nell’ambito dei video maggiormente cliccati la sua presenza non deve certo passare inosservata. Ángel Muñoz, spagnolo di Ciudad Real (dove è nato l’11 settembre del 1994), è divenuto noto come Jordi El Niño Polla, dopo l’esordio come youtuber. In breve tempo, affermatosi come richiesto hard, ha debuttato anche come regista.

7) Mia Malkova, all’anagrafe Usa Melissa Ann Murray (è nata a Palm Springs il primo luglio del 1992), ha vissuto momenti di straordinaria popolarità, al punto che le è anche stata dedicata una linea di sexy toy. Negli anni però la giovane, pur non disdegnando graditissimi e gettonati ‘camei’, sembra stia cercando di virare verso il mondo della musica. Ad ogni modo, come dicevamo, per ciò che ‘ha dato’’, è ancora oggi cliccatissima, attestandosi al VII posto.

8) Non è una pornostar anche se, in gioventù, esplosa come ‘coniglietta’ di playboy, in compagnia di un amico, Kim Kardashian si lasciò andare – eccessivamente – davanti ad una cinepresa, e questo bastò a lanciarla nel mondo intero. Nata il 21 ottobre del 1980 a Los Angeles, anche se lei – in omaggio al padre – ha sempre sostenuto di sentirsi ‘orgogliosamente armena’, in realtà è un abile imprenditrice ed influencer, attività che esecuta con le sorelle. Tale è però la sua ì’presenza fisica’ che, seguitissima (è infatti all’VIII posto), è riuscita d entrare nell’immaginario collettivo come ‘ambita preda’. Dedichiamo a lei oggi la foto di chiusura.

9) Un’altra ‘veterana’ del mondo dell’industria del porno, Nicole Aniston (nata a San Diego il 9 settembre del 1987), ha debuttato giovanissima ma, a farne un’icona, la decisione, soltanto 10 anni dopo, di girare il suo primo film con scene di sesso anale. Si sa, in certi ambienti alla ‘mente non si comanda’ e per tutti Nicole è divenuta l’attrice per eccellenza. Di qui la sua presenza in classifica, anche se al nono posto.

10) Grazie ad una bellezza fresca e versatile, è addirittura riuscita a dividere il pubblico del genere che interpreta, tra chi la preferisce bionda e chi mora. Benché ancora giovane (è nata a Downington il novembre 1991), Dezarae Kristina Charles, in arte Adriana Chechik, ha alle spalle una filmografia impressionante e numerosi riconoscimenti. Ma guai a pensarla come un’attrice prossima ad essere surclassata dalle nuove generazioni: dal diciottesimo posto dello scorso anno, con un paio di film Adriana è subito rientrata fra le prime 10!

Max