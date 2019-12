Povertà: oltre 5 mln nel 2018. Quasi 1 su 4 è minore

Non sono certo confortanti (specie a leggerli in questi giorni di ‘festa’) i dati illustrati oggi dall’Istituto di Ricerca in merito alla situazione di indigenza in cui versano moltissimi italiani. Con riferimento all’anno passato risulta infatti che nel nostro Paese un milione e 822mila di famiglie (pari a ben 5 milioni, ovvero il 7,0%), vivono in una condizione di povertà.

Una situazione inquietante, soprattutto per quei nuclei familiari con un solo genitore, la cui situazione è andata sempre più peggiorando. Se nel 2017 tale casistica riguardava il 9,1% (di cui l’11,8% con minori), lo scorso anno è salita all’11,4% (nel 16,8% con la presenza di minori).

Va da se che, purtroppo, illustra ancora l’Istat, che a pagare lo scotto maggiore di questa indigenza sono i minori, nel 2018 pari ad 1 milione e 20mila (il 12,6%) mentre (forse ‘grazie’ alla pensione), va meglio per gli ultra 64enni, che rappresentano ‘solo’ il 4,6% rispetto alla totalità degli individui censiti.

Max