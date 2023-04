Prati Fiscali, sopralluogo del sindaco Gualtieri e incontro con i cittadini dopo l’allagamento di sabato

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri questa mattina ha effettuato un sopralluogo a Prati Fiscali dove ha incontrato i residenti per verificare di persona i danni dell’allagamento di sabato scorso. Sono tuttora in corso da parte di Ama le operazioni di rimozione delle suppellettili andate distrutte.

Il Sindaco Gualtieri, accompagnato dall’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e dal presidente del Municipio III Paolo Marchionne, ha rassicurato i cittadini colpiti: “Ho voluto verificare di persona la gravità della situazione e ho confermato ai cittadini che hanno subito dei danni che saremo al loro fianco anche in questa fase per aiutarli prima di tutto a rientrare nelle case il più rapidamente possibile. Inoltre, attraverso l’ufficio tecnico del Municipio forniremo assistenza nelle fasi di richiesta di risarcimento danni per la predisposizione delle domande da presentare all’assicurazione convenzionata con Acea. Ho voluto, infine, ringraziare la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Roma Capitale per l’eccezionale lavoro svolto sabato scorso per la popolazione così duramente colpita”.

