Premier Meloni: grande piano idrogeologico di prevenzione

‘Sì ad un grande piano idrogeologico di prevenzione’: questa la sintesi del pensiero di Giorgia Meloni dopo le ultime sciagure che hanno colpito l’Italia da nord a sud.

Stanziati 10 milioni per la cig-meteo. ‘Non possiamo e non dobbiamo limitarci a stati di emergenza’ ha detto la premier. Saranno risarciti i turisti in Sicilia: stanziati 10 milioni per il rimborso dei biglietti aerei a partire dalla chiusura dello scalo di Catania.

Presto giungeranno le prime risorse per sostenere le regioni che hanno dichiarato lo stato di emergenza, Lombardia e Sicilia in primis: si parla di centinaia di milioni di euro i danni causati dai roghi e nubifragi degli ultimi giorni.

Meloni: piano a medio termine per prevenzione ambientale

E per la premier Giorgia Meloni, “l’obiettivo di medio termine che il Governo si dà è quello di superare la logica degli interventi frammentati varando un grande piano di prevenzione idrogeologico”.

Partecipa anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha chiamato il governatore della Sicilia Renato Schifani, dichiarandosi disponibile a eventuali interventi, anche in prima persona, se necessari. Il capo dello Stato ha invitato a “sensibilizzare l’Ue, gli altri Paesi del Mediterraneo e la comunità internazionale, al fine di agire più rapidamente ed efficacemente” per contrastare i rischi climatici.