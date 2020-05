Presidente Brasile Bolsonaro attacca l’OMS: spinge i bambini all’omossessualità e alla masturbazione

Dichiarazioni shock quelle del presidente del Brasile Jair Bolsonaro nei riguardi dell’Oms: “Spinge i bimbi all’omosessualità e alla masturbazione”, ha detto il numero uno della politica del grande paese verdeoro.

Proprio così: il presidente brasiliano Jair Bolsonaro prosegue nel far parlare di sé con dichiarazioni shoccanti. Dopo aver criticato l’Organizzazione mondiale della Sanità per la gestione dell’emergenza Coronavirus, ha di nuovo attaccato la stessa Oms accusandola di “spingere i bambini verso l’omosessualità e la masturbazione”.

Nel mentre, però, nel paese sudamericano il numero dei casi Covid-19 è andato oltre la quota 80mila.

Bolsonaro contro l’Oms: spinge bimbi all’omosessualità e masturbazione. Poi cancella il post

Nelle ore in cui il Brasile registra un aumento di casi da Coronavirus, arrivati 80.246 secondo la Johns Hopkins University, con il sistema funerario al collasso, il presidente Jair Bolsonaro si scaglia contro l’Organizzazione mondiale della Sanità.

Per Bolsonaro, l’Oms spingerebbe i bambini all’omosessualità e alla masturbazione. L’ha detto in un messaggio su Facebook, che poi ha cancellato. Ma i media locali lo hanno notato e diffuso.

“E’ questa l’Organizzazione mondiale della sanità i cui consigli certi vorrebbero sentire?”, ha domandato il presidente. “E dovremmo anche seguire la loro politica in materia di educazione? Per dei bambini che hanno fino a quattro anni: soddisfazione e piacere nel toccare i loro corpi, masturbazione. Per i bambini da quattro a seri anni, un’identità di genere positiva, masturbazione nell’infanzia, omosessualità; da nove a 12 anni: prima esperienza sessuale”.

Bolsonaro critica l’Oms per la gestione della pandemia di Coronavirus e sull’educazione sessuale nell’infanzia

Ciò a cui si riferisce Bolsonaro è le “Norme per l’educazione” dell’Oms Europa, pubblicate nel 2010. Una guida, nella quale, tra tutto il resto, si parla del fatto che i bambini comincino presto la scoperta del loro corpo e della sessualità e che questa sia una cosa naturale, normale.

Non è certo la prima volta che Bolsonaro, comunque, in questo periodo, se la prende con L’Oms, sfidandolo anche dal punto di vista scientifico nella gestione della pandemia del coronavirus e assumendo posizioni e atteggiamenti del tutto contrastanti con le logiche e le dinamiche prese come riferimento in tutto il mondo.

